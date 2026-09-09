Entre heladas, nubes en aumento y la amenaza de un frente frío: así se presenta el tiempo en Uruguay

Uruguay atraviesa una semana de contrastes meteorológicos típicos de la transición hacia la primavera. De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el análisis de la agencia regional MetSul Meteorologia, el territorio nacional enfrentará jornadas marcadas por mañanas muy frías con nieblas, seguidas de tardes más templadas y la llegada inminente de una masa de aire inestable hacia el fin de semana.
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El reporte oficial de Inumet: Mañanas gélidas y amplitud térmica
Para la jornada de hoy, se habían confirmado valores mínimos que arrancaron en 1 °C en el este del país —acompañados de heladas agrometeorológicas— y máximas que escalarán hasta los 23 °C en el noroeste, reflejando una brecha térmica significativa.
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Montevideo y el Área Metropolitana: Se prevé una mínima de 5 °C y una máxima de 18 °C. Luego de una mañana fresca y con formación de neblinas, la nubosidad irrupción de forma progresiva. Para la tarde y la noche se espera un cielo nuboso a cubierto con baja probabilidad de precipitaciones escasas.
Zona Este: La región registró las marcas más bajas del país con 1 °C de mínima, acompañadas de bancos de niebla densos y heladas matinales. Por la tarde la máxima alcanzará los 18 °C con nubosidad en aumento.
Zona Suroeste: Las temperaturas oscilarán entre los 4 °C y 20 °C. Hacia la tarde/noche aumentará la cobertura nubosa, manteniéndose la posibilidad de lluvias débiles e intermitentes.
Zona Noroeste: Encabeza el ascenso térmico nacional con una máxima de 23 °C y una mínima de 6 °C, registrando mayor nubosidad durante la tarde y baja probabilidad de lluvias aisladas.
La mirada de MetSul: Frente frío y lluvias débiles en el horizonte
Por su parte, el centro de monitoreo climático de MetSul Meteorologia señala que la masa de aire seco que mantuvo el cielo despejado en días anteriores comenzará a perder fuerza, abriendo paso a la humedad proveniente de la cuenca amazónica y del Atlántico.
Según las tendencias extendidas de MetSul para la región del Río de la Plata:
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Giro del viento e incremento de humedad: La rotación de los vientos hacia el sector norte/noreste elevará de forma paulatina las temperaturas mínimas hacia el jueves 10 de septiembre.
Ingreso de un frente frío: A partir del viernes y durante el fin de semana, la interacción entre aire templado y un nuevo pulso de aire frío provocará un aumento de la inestabilidad. Se anticipa un escenario de cielo cubierto y lluvias débiles o lloviznas persistentes que afectarán progresivamente al sur y este de Uruguay.
Comportamiento primaveral: MetSul destaca que este comportamiento —de bruscas fluctuaciones entre días templados y pulsos fríos con humedad— será el patrón dominante durante todo el mes de septiembre en el Atlántico Sur.