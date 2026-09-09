Entre heladas, nubes en aumento y la amenaza de un frente frío: así se presenta el tiempo en Uruguay

Montevideo y el Área Metropolitana: Se prevé una mínima de 5 °C y una máxima de 18 °C. Luego de una mañana fresca y con formación de neblinas, la nubosidad irrupción de forma progresiva. Para la tarde y la noche se espera un cielo nuboso a cubierto con baja probabilidad de precipitaciones escasas.

Zona Este: La región registró las marcas más bajas del país con 1 °C de mínima, acompañadas de bancos de niebla densos y heladas matinales. Por la tarde la máxima alcanzará los 18 °C con nubosidad en aumento.

Zona Suroeste: Las temperaturas oscilarán entre los 4 °C y 20 °C. Hacia la tarde/noche aumentará la cobertura nubosa, manteniéndose la posibilidad de lluvias débiles e intermitentes.