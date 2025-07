Está en CTI con fractura de cráneo el niño de 2 años tras accidente en juego del Parque Rodó

En una comunicación la IMM señaló: "Lamentamos profundamente el accidente ocurrido en el Parque Rodó Infantil y estamos atentos a la evolución de las personas lesionadas. Apenas se conoció el hecho, el equipo de Convivencia Departamental de la IM concurrió al lugar y constató que la atracción contaba con habilitación vigente".

Y añadió: "El caso está ahora en la órbita de la justicia, y la IMM se mantiene a disposición de Fiscalía. De forma preventiva, el juego fue clausurado hasta que se aclaren las circunstancias".

La palabra de un operario

Alex es uno de los operarios del Gusanito Manzana, ubicado en la parte de juegos infantiles del Parque Rodó. Él y otros trabajadores rotan entre las atracciones, y este sábado estaba allí, aunque en el trencito cuando ocurrió todo.

Si bien admite que no ha podido ver las cámaras de seguridad, señaló que la versión que manejan en el lugar es que el niño de 2 años iba en la falda del padre, segundos antes de salir despedido.

Cuando ocurrió el accidente, el padre –un hombre de 67 años– se soltó del cinturón y se tiró para intentar salvar a su hijo, señaló.

"Se le dice al adulto que el niño no puede ir en la falda, parece que arrancado el juego lo vuelve a poner en la falda, sin medidas de seguridad", señaló Alex, quien agregó que es la primera vez que ocurre un accidente grave allí, desde que él está.

El trabajador explicó que el Gusanito Manzana no tiene un sistema de frenado de emergencia, sino que únicamente frena en la terminal, donde sube la gente. "Si te subís y me gritás: frenámelo, yo no lo puedo frenar. No hay un sistema de frenado de emergencia", señaló.

Y agregó que el Gusanito Manzana tiene dos sistemas de seguridad: el cinturón de seguridad y la barra. El cinturón es de uso obligatorio.

"Si la barra no cubre al niño, por lo menos tiene el cinto. Es imposible que hayan fallado los dos sistemas de seguridad", expresó.