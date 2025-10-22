Estafas inmobiliarias en el Este: advierten que hay "varias por semana"

El dirigente recomendó desconfiar de las ofertas demasiado convenientes y, en lo posible, visitar personalmente las propiedades o verificar que la empresa tenga una oficina física.

Sena relató que en muchos casos las víctimas llegan a Maldonado con su equipaje y sin alojamiento: “A veces son familias que viajan ocho o diez horas, con los niños en el auto, y cuando llegan se encuentran con que no tienen casa, perdieron el dinero y no hay hoteles disponibles”.

La Cámara Inmobiliaria insiste en reforzar los cuidados ante la inminente temporada, cuando aumenta la demanda y los intentos de fraude. Verificar las habilitaciones, evitar giros a cuentas personales y recurrir a inmobiliarias registradas son las principales recomendaciones para prevenir engaños.