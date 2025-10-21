Ruglio sobre la fijación del Tróccoli: "No es que lo crea yo, lo dijo Flavio (Perchman)"

"No es que lo crea yo, lo dijo Flavio (Perchman), el convenio con ellos era que Pañarol jugara en el Tróccoli. Ojalá traigamos los tres puntos", dijo el presidente carbonero Ignacio Ruglio, al ser consultado en Minuto 1 de Carve Deportiva si Nacional está en el medio de la resolución de la directiva de Cerro llevar a Peñarol el próximo fin de semana al estadio Luis Tróccoli.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La fijación del estadio albiceleste por parte de Cerro para recibir este sábado a las 16 horas por la antepenúltima fecha del Clausura generó molestias en la interna aurinegra.
El malestar mirasol se dio por varios temas. Primero por el rumor que indica que, por recomendación del Ministerio del Interior, los hinchas carboneros no podrán asistir al escenario cerrense, teniendo en cuenta antecedentes previos de enfrentamientos entre ambos equipos en el torneo Apertura. Sin embargo, esto no está definido, ya que este martes habrá una inspección del Ministerio del Interior a la cancha de Cerro y luego la cartera tomará una resolución.
Pero hay otro tema que genera malestar y ruido en la interna carbonera. "Le ofrecimos más plata a Cerro para que fueran a la Colombes. Esta por escrito, pagábamos el 100% de lo que nos pidieron. Alfredo (Jaureguiverry) tiene todo el derecho a llevarnos al Tróccoli, pero ofrecimos más de lo que nos pidieron. "Me preocupa mucho lo que pase adentro de la cancha pero también lo que pase afuera. Se como se manejan algunos clubes".
Y continuó: "Cerro nos debe 46.500 dólares de lo que le prestamos en el 2024 para empezar el campeonato. Si lo ayudaría el año que viene? No. Nosotros no".
Perchman en medio de la tormenta
El vicepresidente de Nacional Flavio Perchman está en el ojo de la tormenta. El dirigente tricolor había asegurado tiempo atrás (en el programa Las voces del fútbol de (El Espectador Deportes 810 AM) que el partido entre aurinegros y villeros se jugaría en el estadio albiceleste, hecho que recordaron desde Peñarol este lunes.
“Peñarol va a ir al Tróccoli. Fue en lo que quedamos. Nos aseguraron que no iban a cambiar la localía con Peñarol. Confío en la palabra de Alfredo Jaureguiverry (presidente de Cerro). Fue en lo que quedamos”, afirmó Perchman, cuando aseguró que Nacional jugaría ante Cerro en el Centenario tras un acuerdo entre ambas instituciones y luego de que el tricolor colaborara económicamente para cancelar las deudas del albiceleste y que este pudiera jugar el Campeonato Uruguayo.
“A Nacional le pedimos una mano y nos dio dos; eso hay que valorarlo y decirlo. Peñarol al Tróccoli”, había declarado Jaureguiverry en enero en el programa Minuto 1 de Carve Deportiva 1010 AM.