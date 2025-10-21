Ruglio sobre la fijación del Tróccoli: "No es que lo crea yo, lo dijo Flavio (Perchman)"

Pero hay otro tema que genera malestar y ruido en la interna carbonera. "Le ofrecimos más plata a Cerro para que fueran a la Colombes. Esta por escrito, pagábamos el 100% de lo que nos pidieron. Alfredo (Jaureguiverry) tiene todo el derecho a llevarnos al Tróccoli, pero ofrecimos más de lo que nos pidieron. "Me preocupa mucho lo que pase adentro de la cancha pero también lo que pase afuera. Se como se manejan algunos clubes".

Y continuó: "Cerro nos debe 46.500 dólares de lo que le prestamos en el 2024 para empezar el campeonato. Si lo ayudaría el año que viene? No. Nosotros no".

Perchman en medio de la tormenta

El vicepresidente de Nacional Flavio Perchman está en el ojo de la tormenta. El dirigente tricolor había asegurado tiempo atrás (en el programa Las voces del fútbol de (El Espectador Deportes 810 AM) que el partido entre aurinegros y villeros se jugaría en el estadio albiceleste, hecho que recordaron desde Peñarol este lunes.

“Peñarol va a ir al Tróccoli. Fue en lo que quedamos. Nos aseguraron que no iban a cambiar la localía con Peñarol. Confío en la palabra de Alfredo Jaureguiverry (presidente de Cerro). Fue en lo que quedamos”, afirmó Perchman, cuando aseguró que Nacional jugaría ante Cerro en el Centenario tras un acuerdo entre ambas instituciones y luego de que el tricolor colaborara económicamente para cancelar las deudas del albiceleste y que este pudiera jugar el Campeonato Uruguayo.

“A Nacional le pedimos una mano y nos dio dos; eso hay que valorarlo y decirlo. Peñarol al Tróccoli”, había declarado Jaureguiverry en enero en el programa Minuto 1 de Carve Deportiva 1010 AM.