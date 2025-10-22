Histórico: vuelve el cine uruguayo a la pantalla pública con 25 películas

Difusión cultural y fomento a la industria creativa

La propuesta fue presentada en el Auditorio Nelly Goitiño y contó con la participación de autoridades del sector.

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, destacó que el ciclo cumple con el rol fundamental del Estado en la difusión de la cultura nacional. Para el jerarca, esto significa hablar de valores, identidades e industrias creativas, un sector que “genera trabajo joven en un país que necesita dar oportunidades a creadores y creadoras”.

Mahía resaltó la sinergia entre Canal 5, Antel y ACAU para fortalecer el acceso de los uruguayos a contenidos hechos en el país.

El regreso del cine nacional a la pantalla pública

Por su parte, la directora de ACAU, Gisella Previtali, celebró que este ciclo "confirma la vuelta del cine uruguayo a las pantallas públicas".

En la misma línea, Erika Hoffmann, directora del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) y Canal 5, explicó que el convenio promueve la producción, distribución y difusión de contenidos nacionales, asegurando el acceso de la ciudadanía a obras que reflejen la identidad cultural y fortalezcan el sector.

La alianza entre ACAU y Canal 5 busca, además de ampliar la circulación de las películas uruguayas, generar un espacio sostenido de encuentro con el cine nacional a partir de la diversidad de perspectivas y relatos que conforman la identidad del país.

El ciclo también prevé continuar en 2026 con contenidos audiovisuales complementarios para profundizar en la perspectiva de directores, actores y protagonistas de las obras.