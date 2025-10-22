La vicecanciller uruguaya, Valeria Csukasi, confirmó este miércoles que fue ubicada en Uruguay la madre de Yeni Blanca Alonso Lema, la ciudadana uruguaya encontrada en un hospital de la localidad boliviana de Samaipata, en una situación de salud delicada.
Una cadena solidaria
Cancillería ubicó a la madre de la uruguaya hallada en Bolivia en grave estado
La Cancillería logró ubicar a la madre de Yeni Blanca Alonso Lema, la uruguaya hallada en Bolivia en grave estado, tras una campaña viral en redes.