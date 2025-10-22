Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

Una cadena solidaria

Cancillería ubicó a la madre de la uruguaya hallada en Bolivia en grave estado

La Cancillería logró ubicar a la madre de Yeni Blanca Alonso Lema, la uruguaya hallada en Bolivia en grave estado, tras una campaña viral en redes.

&nbsp;Uruguaya hallada en Bolivia&nbsp;

 Uruguaya hallada en Bolivia 
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

La vicecanciller uruguaya, Valeria Csukasi, confirmó este miércoles que fue ubicada en Uruguay la madre de Yeni Blanca Alonso Lema, la ciudadana uruguaya encontrada en un hospital de la localidad boliviana de Samaipata, en una situación de salud delicada.

Según informó Csukasi, la mujer fue contactada por las autoridades uruguayas y ya está al tanto del caso, aunque aún no viajó a Bolivia. La jerarca destacó que la rápida intervención diplomática fue posible gracias a la difusión en redes sociales, que permitió dar con la identidad y los familiares de Alonso Lema.

El caso se conoció luego de que la viajera uruguaya Franca Levin publicara en la red social X una fotografía de la cédula de identidad de la mujer junto a un pedido de ayuda. Levin relató que la uruguaya “no come ni habla” y que en el hospital local “se niegan a realizarle estudios importantes hasta que alguien se haga cargo económicamente”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/francalevin/status/1980748763712090195?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1980827469507899523%7Ctwgr%5Ec52c774157bd233d03dfe552bb464f524203fd55%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.montevideo.com.uy%2FNoticias%2FAvance-localizan-a-la-madre-de-la-uruguaya-que-aparecio-en-Bolivia-incapaz-de-comunicarse-uc940639&partner=&hide_thread=false

La publicación generó una cadena de contactos que involucró a usuarios, periodistas y finalmente a las autoridades de la Cancillería y el Ministerio del Interior, quienes lograron establecer comunicación con la madre de la mujer.

Fuentes diplomáticas señalaron que el Consulado uruguayo en Bolivia sigue de cerca la evolución médica de Alonso Lema y gestiona la asistencia necesaria mientras se evalúan los pasos a seguir.

Dejá tu comentario

Te puede interesar