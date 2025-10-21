El mensaje de Blanca Rodriguez para despedir a Jackie Rodríguez Stratta

El mensaje de Blanca Rodríguez a Rodríguez Stratta

La senadora frenteamplista dedicó a Rodríguez Stratta un sentido mensaje en la red social X. En ese sentido, manifestó que consideraba al crítico de cine como "mucho más que un compañero de trabajo".

"Fue el amigo que esperaba cada semana para hablar de cine, de historias de actores y actrices; para que me trajera los clásicos del cine que atesoraba y prestaba generosamente. El amigo al que le pedía que me hablara de sus encuentros con Al Pacino o Dustin Hoffman. Me regaló risas pero sobre todo me regaló tiempo", dijo Blanca Rodríguez.

"Gracias entrañable amigo, todo está guardado en mi memoria", concluye el mensaje.