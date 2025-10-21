Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura | mensaje |

Compañeros de trabajo

El mensaje de Blanca Rodriguez para despedir a Jackie Rodríguez Stratta

El periodista, crítico de cine, locutor, publicista y productor Jackie Rodríguez Stratta falleció este martes a los 75 años.

Stratta comenzó su actividad en los medios como productor en Canal 4, debutando en la conducción del programa Detrás de la pantalla en Canal 5 con Yamandú Marichal.

Luego pasó en 2002 a Canal 10, donde comenzó a formar parte de la edición central del noticiero Subrayado en la sección de espectáculos. Allí compartió tiempo en pantalla con la experiodista y actual senadora del Frente Amplio Blanca Rodríguez, quien se desempeñó durante décadas como conductora del informativo.

El mensaje de Blanca Rodríguez a Rodríguez Stratta

La senadora frenteamplista dedicó a Rodríguez Stratta un sentido mensaje en la red social X. En ese sentido, manifestó que consideraba al crítico de cine como "mucho más que un compañero de trabajo".

"Fue el amigo que esperaba cada semana para hablar de cine, de historias de actores y actrices; para que me trajera los clásicos del cine que atesoraba y prestaba generosamente. El amigo al que le pedía que me hablara de sus encuentros con Al Pacino o Dustin Hoffman. Me regaló risas pero sobre todo me regaló tiempo", dijo Blanca Rodríguez.

"Gracias entrañable amigo, todo está guardado en mi memoria", concluye el mensaje.

