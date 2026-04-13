Estrategia de calle: Graña defiende giro hacia la prevención y viviendas asistidas

En ese sentido, planteó que la estrategia actual recoge aprendizajes acumulados, pero introduce un cambio de enfoque, pasar de respuestas principalmente asistenciales a un abordaje integral y sostenido.

El subsecretario detalló que la estrategia se estructura en tres componentes principales, la prevención, para evitar que nuevas personas caigan en situación de calle. Contingencia, enfocada en la atención inmediata de quienes ya están en esa situación. Y salida, orientada a generar procesos sostenibles de reintegración.

Según explicó, uno de los desafíos es reconocer la heterogeneidad de la población afectada. “Lo único que iguala a las personas es estar en la calle”, afirmó, al tiempo que señaló que las trayectorias incluyen problemas de salud mental, adicciones, ruptura de vínculos familiares o antecedentes de privación de libertad.

Esta diversidad, indicó, obliga a diseñar dispositivos diferenciados, intervenciones breves en refugios o soluciones más complejas para casos crónicos.

Viviendas asistidas y modelo “Housing First”

Uno de los puntos centrales de la estrategia es la reconversión del sistema de atención, con un mayor énfasis en soluciones habitacionales estables. Graña destacó el impulso a las viviendas asistidas, inspiradas en el modelo “Housing First”, adaptado al contexto uruguayo.

A diferencia de los refugios tradicionales, estas alternativas, según explicó, ofrecen mejores resultados en términos de autonomía y evitan la cronificación de la situación de calle.

En ese marco, el gobierno proyecta avanzar hacia unos 3.000 cupos en viviendas, mediante la redistribución de recursos ya existentes y la coordinación con otros organismos, como el Ministerio de Vivienda.

Restricciones presupuestales y reasignación de recursos

Consultado sobre la viabilidad del plan en un contexto de restricciones fiscales, Graña reconoció que no todas las medidas cuentan con financiamiento adicional, pero aseguró que el ministerio ya había previsto parte de las necesidades en su planificación desde 2025.

En esa línea, sostuvo que la estrategia se apoya en dos pilares, la reasignación de recursos dentro del propio Mides y la articulación interinstitucional, incluyendo programas de empleo y políticas de vivienda.

“Siempre se necesita más para acelerar la respuesta”, admitió, aunque remarcó que el diseño actual permite avanzar sin desmantelar programas existentes.

“No esconder, sino resolver”

Graña insistió en que el objetivo de fondo es superar una lógica centrada en la visibilidad del problema para avanzar hacia su resolución estructural. En ese sentido, destacó el proceso previo de consulta con más de 2.000 personas como base para el diseño de la estrategia.

El desafío, es sostener políticas diferenciadas y coordinadas que permitan no solo atender la emergencia, sino evitar que la situación de calle se reproduzca en el tiempo.