Tras paro en el puerto, TCP informó que se retomaron las negociaciones

Agrega que en la última reunión, "las partes acordaron que este miércoles 24 se intercambiarían nuevas propuestas sobre el primer tema que se estaba conversando (jornales asegurados). Sorpresivamente, el domingo a la noche el sindicato decidió interrumpir el intercambio de propuestas y paralizar las actividades a partir del lunes 22 a las 7:30 horas, retomando las actividades hoy a las 7 horas. Increíblemente, el sindicato interrumpió las actividades nuevamente desde las 9 y hasta las 15 horas".

TCP recuerda

Recuerda la empresa que las medidas de conflicto "fueron tomadas por el sindicato a pesar de que TCP ha planteado:

1. Extender el último convenio colectivo durante todo el tiempo que se desarrollen las negociaciones de este nuevo convenio.

2. Sobre el tema que el sindicato sí estuvo dispuesto a conversar, la empresa siempre estuvo dispuesta a conversar sobre fórmula de jornales asegurados. Concretamente ofreció un mínimo de 16 jornales asegurados (lo cual supera ampliamente lo acordado por este mismo sindicato para este sector de actividad).

3. Propuso vía mail poder conversar de otros temas, de contenido económico para sectores específicos de distintas categorías. A lo cual el sindicato se ha negado.

4. Se ofreció por escrito tener más reuniones semanales, de forma tal que los intercambios sean más rápidos. El sindicato no quiso.

5. Se propuso al sindicato negociar con el compromiso de que lo acordado sea retroactivo al 1 de junio. Esto fue también rechazado".

Siguen negociando

Para TCP, las medidas sindicales "se adoptaron estando en conocimiento el sindicato de que el día de hoy (24 de junio) la empresa presentaría una nueva propuesta sobre jornales asegurados. Así se había acordado. Lamentablemente, las medidas sindicales fueron insostenibles para la empresa, la cual lógicamente vio interrumpida la mesa de intercambio".

En la reunión que se llevó a cabo en la mañana de este miércoles en el MTSS, "la empresa manifestó que mantiene su clara vocación de negociar, y así recomponer la mesa de diálogo y de negociación con el sindicato, en forma inmediata al reinicio de actividades con normalidad. Pero que no es posible mantener negociaciones bajo medidas".