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Sociedad

tras denuncias

Tres empresarios chinos condenados por incumplimiento de seguridad en obra de UTE

En la obra se registraron incumplimientos y de una serie de accidentes laborales y vehiculares que pusieron en peligro la seguridad de los trabajadores.

Por inseguridad en obra de UTE condenaron a tres empresarios chinos.

Por inseguridad en obra de UTE condenaron a tres empresarios chinos.
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Por incumplimientos vinculados a la seguridad laboral, fueron condenados tres ciudadanos chinos que se desempeñaban como gerentes de construcción y jefe de obra de la empresa China Macchinery Engineering Corporation (CMEC), contratista a cargo del cierre del anillo de transmisión de 500 kV de UTE. Así lo informó la Fiscalía Departamental de Paysandú de 3er. Turno.

Fueron condenados como autores penalmente responsables de la comisión de reiterados delitos de responsabilidad penal empresarial en concurrencia en régimen de reiteración real, a la pena de ocho meses de prisión, a cumplirse en régimen de libertad a prueba, con las siguientes obligaciones: prohibición de salir del país, residir en un lugar determinado, obligación de presentación semanal ante la seccional policial correspondiente, sujeción a la orientación y vigilancia por la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida y prestación de servicios comunitarios.

Indica la Fiscalía que la investigación tuvo su origen en una denuncia del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (Sunca), tras constatarse incumplimientos y de una serie de accidentes laborales y vehiculares que se registraron en el período de desarrollo de la obra.

Contrato de obra

El contrato contempla el diseño, construcción y mantenimiento de las líneas de transmisión de 365 km y 500 kv que conectan Tacuarembó, Salto y Chamberlain, para lo cual la empresa cuenta con una plantilla de alrededor de 700 trabajadores, donde más de 500 son de nacionalidad china y ecuatoriana.

Recuerda que a lo largo del trazo de la línea de extensión del anillo perimetral, sobre medio rural, se han abierto diferentes frentes de trabajo y asentado varios obradores donde se proporciona también alojamiento al personal.

Según se detalla en los informes de la Inspección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), desde el inicio de la obra a la fecha, "se han realizado 21 clausuras preventivas de distintos obradores y frentes de obra, y se han impuesto diferentes sanciones pecuniarias, reiterándose situaciones de incumplimiento por la empresa. En algunas de estas inspecciones, además, se detectaron irregularidades en los lugares donde los trabajadores extranjeros se encontraban alojados, dado que sus condiciones atentaban contra su salud y dignidad".

Clausura preventiva

La clausura preventiva es la medida extrema que los inspectores de trabajo pueden tomar cuando se constata un peligro grave e inminente para la integridad física de los trabajadores, destaca.

Estas actuaciones, indica la Fiscalía, "dan la pauta de que persisten a lo largo del tiempo condiciones de riesgo grave para el personal y persisten los incumplimientos de las normas de prevención y seguridad laboral".

Mediante proceso abreviado la Fiscalía logró la condena de estas tres personas como autores penalmente responsables de la comisión de reiterados delitos de responsabilidad penal empresarial en concurrencia en régimen de reiteración real, a la pena de ocho meses de prisión, a cumplirse en régimen de libertad a prueba.

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