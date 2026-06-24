Tres empresarios chinos condenados por incumplimiento de seguridad en obra de UTE

Contrato de obra

El contrato contempla el diseño, construcción y mantenimiento de las líneas de transmisión de 365 km y 500 kv que conectan Tacuarembó, Salto y Chamberlain, para lo cual la empresa cuenta con una plantilla de alrededor de 700 trabajadores, donde más de 500 son de nacionalidad china y ecuatoriana.

Recuerda que a lo largo del trazo de la línea de extensión del anillo perimetral, sobre medio rural, se han abierto diferentes frentes de trabajo y asentado varios obradores donde se proporciona también alojamiento al personal.

Según se detalla en los informes de la Inspección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), desde el inicio de la obra a la fecha, "se han realizado 21 clausuras preventivas de distintos obradores y frentes de obra, y se han impuesto diferentes sanciones pecuniarias, reiterándose situaciones de incumplimiento por la empresa. En algunas de estas inspecciones, además, se detectaron irregularidades en los lugares donde los trabajadores extranjeros se encontraban alojados, dado que sus condiciones atentaban contra su salud y dignidad".

Clausura preventiva

La clausura preventiva es la medida extrema que los inspectores de trabajo pueden tomar cuando se constata un peligro grave e inminente para la integridad física de los trabajadores, destaca.

Estas actuaciones, indica la Fiscalía, "dan la pauta de que persisten a lo largo del tiempo condiciones de riesgo grave para el personal y persisten los incumplimientos de las normas de prevención y seguridad laboral".

Mediante proceso abreviado la Fiscalía logró la condena de estas tres personas como autores penalmente responsables de la comisión de reiterados delitos de responsabilidad penal empresarial en concurrencia en régimen de reiteración real, a la pena de ocho meses de prisión, a cumplirse en régimen de libertad a prueba.