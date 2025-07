"Ex pareja" de Marset envió carta a jueza paraguaya pidiendo mejorar sus condiciones de reclusión y visitas

En el día de ayer, durante la visita de mis padres, recibí una copia impresa de las declaraciones brindadas por la Sra. Jueza Rosarito Montanía respecto a mis condiciones de reclusión en el penal de Viñas Cué.

Escribo estas líneas para desmentir públicamente algunas afirmaciones y para que se escuche mi versión, porque tengo derecho a ser oída y a que se conozca la realidad que estoy atravesando.

No fui detenida en Dubái. Me dejaron dos días en un cuarto de hotel, bajo custodia, mientras me decían que había una alerta por terrorismo en mi contra. Me ofrecieron elegir un destino y opté por España, país donde confiaba en obtener protección internacional ante lo que considero un proceso injusto. En vez de eso, se utilizó mi traslado como un trofeo judicial, tergiversando completamente los hechos.

Soy Gianina García, ex pareja de una persona con notoriedad pública. Pero eso no me convierte en criminal. Me fui del país hacía meses, sin esconderme, con mis hijos, viajando con pasaporte regular. Si realmente hubiera sido prófuga o “peligrosa”, ¿creen que habría salido por el aeropuerto de Barajas sin restricciones?

Hoy estoy procesada solo por el supuesto delito de lavado de activos, sin que existan pruebas sólidas en mi contra. En lugar de investigar con objetividad, se me ha señalado y estigmatizado.

En cuanto a mi situación carcelaria, quiero dejar claro que no estoy pidiendo privilegios, solo pido los mismos derechos que cualquier otra persona privada de libertad en este país:

• Poder ver a mis hijos en los mismos horarios y condiciones que los demás internos. Mis horarios de visitas no son de 8AM a 14hs, sino de 9:30 a 14hs.

• Que mis hijos puedan estar en un espacio abierto, como el resto de los niños visitantes, sin sentirse excluidos.

• Tener acceso a una TV, como cualquier otra interna que pueda costearla.

Paso 14 horas encerrada sola, sin interacción, en condiciones que atentan contra mi salud mental y emocional. No se trata de exigencias absurdas, se trata de trato digno, como lo exigen los principios básicos del respeto a los derechos humanos.

Mi salud está siendo ignorada. Y si no se atiende a tiempo, las consecuencias van a ser graves, y alguien tendrá que asumir la responsabilidad.

No pretendo polemizar ni victimizarme. Solo quiero que se escuche mi verdad, porque también tengo voz. En ningún momento negué que se me haya dado la atención médica, lo que reclamo es que no me trasladan a hacerme el procedimiento necesario (como me recomendaron los médicos que me vieron) y que además me retiren el DIU Mirena que me está provocando serios problemas ginecológicos.

Vengo de una familia de leones 23 y no me van a quebrar tan fácil.

Atentamente,

Gianina García Troche

30/07/2025