En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Hospital de Clínicas llevará adelante este lunes 16 de noviembre una jornada gratuita de detección de la enfermedad, con el propósito de favorecer el diagnóstico temprano y prevenir posibles complicaciones.
Diagnóstico y prevención
Jornada gratuita de detección de diabetes en el Hospital de Clínicas este lunes
El Hospital de Clínicas realiza este lunes una jornada gratuita de detección de diabetes para promover el diagnóstico temprano y prevenir complicaciones.