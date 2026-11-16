Jornada gratuita de detección de diabetes en el Hospital de Clínicas este lunes

En ese sentido, la endocrinóloga Patricia Agüero destacó la importancia de identificar la diabetes en sus primeras etapas, ya que un diagnóstico oportuno permite iniciar los controles y tratamientos necesarios para reducir el riesgo de complicaciones.

La jornada se realiza en el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, una fecha destinada a generar conciencia sobre esta enfermedad, sus factores de riesgo y la importancia de la prevención.

A través de esta propuesta gratuita, el Hospital de Clínicas busca promover el acceso a la detección temprana y recordar que reconocer la enfermedad a tiempo puede contribuir a mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.