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Sociedad Hospital de Clínicas |

Diagnóstico y prevención

Jornada gratuita de detección de diabetes en el Hospital de Clínicas este lunes

El Hospital de Clínicas realiza este lunes una jornada gratuita de detección de diabetes para promover el diagnóstico temprano y prevenir complicaciones.

El Hospital de Clínicas organiza detección de diabetes este lunes 16 de noviembre.

El Hospital de Clínicas organiza detección de diabetes este lunes 16 de noviembre.

 Gastón Britos/FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Hospital de Clínicas llevará adelante este lunes 16 de noviembre una jornada gratuita de detección de la enfermedad, con el propósito de favorecer el diagnóstico temprano y prevenir posibles complicaciones.

La actividad comenzó a las 9:00 en el hall central del centro asistencial y estará dirigida a personas interesadas en conocer si presentan indicadores compatibles con diabetes.

En ese sentido, la endocrinóloga Patricia Agüero destacó la importancia de identificar la diabetes en sus primeras etapas, ya que un diagnóstico oportuno permite iniciar los controles y tratamientos necesarios para reducir el riesgo de complicaciones.

La jornada se realiza en el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, una fecha destinada a generar conciencia sobre esta enfermedad, sus factores de riesgo y la importancia de la prevención.

A través de esta propuesta gratuita, el Hospital de Clínicas busca promover el acceso a la detección temprana y recordar que reconocer la enfermedad a tiempo puede contribuir a mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

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