Dios, Lacan y Peñarol

Durante una de las primeras recorridas del papamóvil, se viralizaron varias escenas tan entrañables como sintomáticas. Fieles partidarios de Peñarol aguardaban al sumo pontífice agitando banderas aurinegras y vociferando un pedido inusitado: «¡Papa, vamos Peñarol, Peñarol!».

En el fondo operaba la fantasía de un milagro pagano; la esperanza secreta de que el vicario de Cristo se inclinara sobre el vehículo y respondiera con un guiño futbolero, un «Habemus carbonero» o una bendición en clave clásica.

Como era de esperarse, el milagro no ocurrió. El papa siguió de largo, ajeno a la liturgia del Campeón del Siglo. Y ahí sobrevino lo mejor, el instante en que el inconsciente se descerraja sin filtro: ante la indiferencia papal, el fervor se tornó agravio. El video registra con evidente crudeza la mutación del devoto en querellante: tras el fracaso de la bendición aurinegra, se escucha al hincha gritar un insulto monumental: «….Viejo, la concha de tu abuela», algo que no deja de ser —por vía analógica— una curiosa alusión desacralizada a la mismísima Virgen María.

El papa, por supuesto, ni se enteró.

Pero, ¿qué nos puede decir esta pequeña pincelada “folclórica” uruguaya?

Por un lado, revela las paradojas de nuestra laicidad democrática. Somos una sociedad donde el Estado laico convive con la libertad de creer, pero donde la religión misma es muchas veces colonizada por el verdadero culto de masas local: el fútbol. El cuadro popular funciona, sin dudas, como un sustituto estructural de la fe, provee pertenencia, mística, pasiones desaforadas y un «Otro» poderoso al que se le reza los fines de semana.

Esta comedia callejera, a su vez, expone una virtud profundamente democrática, aunque nos cueste reconocerla: la tolerancia cívica que nace de nuestra propia irreverencia. Imaginemos la misma escena en otras latitudes, frente a líderes religiosos o credos más rígidos; el insulto al jerarca sagrado no habría costado una carcajada en redes, sino consecuencias bastante más drásticas.

Acá, en cambio, el insulto al papa por no responder «Peñarol, Peñarol» se traga con una sonrisa cómplice, se viraliza y se archiva en el anecdotario nacional.

Viéndolo con humor, quizás de eso se trata nuestra laicidad, cuya defensa, por cierto, no deberíamos abandonar. Moldeada bajo ese espíritu de libertad que prefiere situar al dios o a los dioses lejos del aula escolar y del despacho público para garantizar que todos podamos entrar en el templo que queramos construir. No es una ausencia de fe, sino de la sabia convicción de que ninguna investidura, por sagrada que sea, nos priva del derecho soberano de mandarla «al diablo» —o a otro lugar— cuando no nos devuelve «el pase» que esperábamos.