Conexión Ganadera | damnificados

La cumbia de Conexión Ganadera que suena en Punta del Este

Al ritmo de cumbia, un altoparlante recorre Punta del Este denunciando la “prisión cinco estrellas” de Daniela Cabral y exigiendo "lo robado" en el caso de Conexión Ganadera.

Por Redacción Caras y Caretas

El conflicto por Conexión Ganadera sumó en las últimas horas un nuevo capítulo inesperado: ya tiene su propia cumbia, que comenzó a sonar en las calles de Punta del Este. La curiosa escena fue registrada por el periodista Marcelo Umpiérrez, quien publicó un video en la red social.

“El caso #ConexiónGanadera latente en la península. Un vehículo con parlantes recorre las calles cercanas al lugar de prisión domiciliaria fijado en Punta del Este para la esposa del fallecido fundador de Conexión Ganadera”, escribió el periodista junto al video.

El vehículo en cuestión difundía un mensaje en tono de denuncia y sátira que apuntaba directamente contra Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso. La voz del altoparlante señalaba: “Atención, Daniela Cabra, sí, esa, la de Conexión Ganadera, cumple prisión domiciliaria en (...) Vista al mar, amenities de resort y servicio de mucama. ¿Prisión? No, no, esto es una estadía cinco estrellas con desayuno continental incluido, nada de barro, hacinamiento y rejas. Mientras tanto, los damnificados seguimos esperando que nos devuelva lo que nos robó”.

"Conexión Ganadera, tu cara se va a ver, con Carrasco y Basso, no vamos a creer. Estafadores de campo, de sueños y de fe. Hasta que paguen todo. Aquí no hay perdón de ley", dice una estrofa de la canción.

Reclamo de los damnificados

Desde el pasado 17 de julio, la Justicia dispuso que tanto Cabral como Ana Iewdiukow, esposa de Pablo Carrasco, cumplan prisión preventiva en apartamentos de lujo en Punta del Este, a pedido del fiscal Enrique Rodríguez.

Los damnificados por la estafa millonaria de Conexión Ganadera, que vienen denunciando que las detenidas gozan de “privilegios cinco estrellas”, contrataron este servicio con altoparlante como una forma de visibilizar su indignación frente a lo que consideran un beneficio indebido.

El abogado de cientos de damnificados, Juan Pablo Decia, expresó su rechazo a esta medida, señalando que “no es correcto que se cumpla una condena por estafa en un apartamento de lujo” y reclamó que, llegado el momento de la sentencia, ambas mujeres cumplan su pena en un establecimiento carcelario.

