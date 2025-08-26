La cumbia de Conexión Ganadera que suena en Punta del Este

"Conexión Ganadera, tu cara se va a ver, con Carrasco y Basso, no vamos a creer. Estafadores de campo, de sueños y de fe. Hasta que paguen todo. Aquí no hay perdón de ley", dice una estrofa de la canción.

Reclamo de los damnificados

Desde el pasado 17 de julio, la Justicia dispuso que tanto Cabral como Ana Iewdiukow, esposa de Pablo Carrasco, cumplan prisión preventiva en apartamentos de lujo en Punta del Este, a pedido del fiscal Enrique Rodríguez.

Los damnificados por la estafa millonaria de Conexión Ganadera, que vienen denunciando que las detenidas gozan de “privilegios cinco estrellas”, contrataron este servicio con altoparlante como una forma de visibilizar su indignación frente a lo que consideran un beneficio indebido.

El abogado de cientos de damnificados, Juan Pablo Decia, expresó su rechazo a esta medida, señalando que “no es correcto que se cumpla una condena por estafa en un apartamento de lujo” y reclamó que, llegado el momento de la sentencia, ambas mujeres cumplan su pena en un establecimiento carcelario.