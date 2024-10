Extraña muerte de recluso en cárcel de Las Rosas en Maldonado

A medida que pasaban los días y el cuerpo no era entregado, los familiares empiezan a indagar y surge una nueva información:" Al no tener novedades, seguimos insistiendo, llamando, fuimos otra vez a cárcel las Rosas buscando saber por qué falleció, qué le pasó realmente, porque no sabemos nada. Sinceramente no pudimos acceder a la acta de la defunción, al acta del forense. Dicen que está retenida por el fiscal, que el abogado me dice que tampoco tuvo acceso hasta que la fiscal no libere el expediente. Nos dijeron causas naturales. Después nos dijeron que había algo confuso, que se tenía que hacer capaz una posible segunda autopsia porque había salido algo en la sangre. Bueno, hay gente que dice que personas de la cárcel que dicen que fue una pelea y que después le vino un paro cardíaco. Otras personas dicen que habían pago, estaba paga la muerte de él, que fue una ejecución, que lo mataron, algo que informaron un contacto adentro de las cárcel las Rosas, que fue una muerte marcada, de que lo ejecutaron, lo mataron por envenenamiento por pastillas".

La versión de la muerte por encargo podría cobrar fuerza en la medida que sostienen los familiares: " él no era ni enfermo crónico, ni padecía enfermedades, no tenía antecedentes de ningún tipo y acudía al hospital por algún caso puntual".

La molestia dela familia va dirigida contra las autoridades que no les informaron de lo ocurrido: " Imagínense la angustia, el dolor, la desesperación de mi hermana, de la familia, de nosotros, queriendo poder darle sepultura, despedirlo, saber qué pasó realmente. Porque nosotros nos encontramos solo con un llamado de un preso avisando que él estaba muerto. Ninguna autoridad responsable llamó a informarnos, nada, tuvimos que ir nosotros. Entonces nosotros tantos días, 13 días sin saber nada de él, sin saber qué le pasó, cómo falleció, en qué condiciones, nada, no podemos saber nada"

Los trámites necesarios también encuentran dificultades en las propias condiciones de los reclusos: "A todo esto, cuando piden la historia clínica, como él está fallecido y mi hermana no es casada, tenía que firmarlo la madre. La madre también está privada de su libertad. Esto una complicación, hacer el documento, que lo firme todo en el proceso que estamos pasando, con todos los dolores que hay en la familia".

La muerte se produce a pocos días de su probable termino de la prisión preventiva: "él está en la cárcel las Rosas en preventiva, él no estaba procesado, él tenía audiencia el 6 de diciembre, que teníamos el 99 % de posibilidades de que él salía en libertad, porque no tenían pruebas, ni evidencia, ni denuncia, no había nada en contra de él. A él le cae allanamiento en la casa y se lo llevan por la fama de los nombres, las rivalidades, lo llevan a él como para presentar en la prensa como que algo hicieron para eso lo llevaron, porque en realidad no le encontraron nada, ni tenía causa de nada y lo dejaron en investigación y decidieron darle la preventiva. Cuando se venció una preventiva le dieron otra y en diciembre terminaba. Entonces a unos meses de salir pasa esto, todo el mundo oculta, nadie habla, nadie dice nada, nadie nos da explicaciones, nadie dice la verdad. Queremos saber qué pasó, porque no se hicieron esperar 14 días para darnos el cuerpo y por qué aún no sabemos por qué falleció".

El Dr. Pablo Casas presentó un escrito ante fiscalía solicitando se levante el secreto profesional de ASSE.

En tanto Caras Caretas sigue esperando la versión oficial del Instituto Nacional de Rehabilitación.