Negro sobre la detención de "Betito" Suárez: pegamos a "donde más duele; la plata"

Negro señaló que la audiencia de formalización del detenido se desarrolla con carácter reservado, pero valoró que la Policía logró resultados “en varios aspectos”, desde la incautación de drogas, armas y vehículos de alta gama, hasta la identificación de los mecanismos de lavado que sostenían al grupo.

El operativo se concretó tras meses de seguimiento a Suárez, conocido como líder del clan familiar “Los Suárez”, que mantiene una disputa con la organización rival “Los Colorados” por el control del narcotráfico en la zona oeste de Montevideo.

Suárez estaba en libertad desde 2023

El ahora detenido había recuperado la libertad en 2023 y se presentaba como empresario. Incluso llegó a reunirse con Francisco Casal para plantearle su idea de dedicarse a la representación de futbolistas. Sin embargo, los investigadores entendieron que su actividad seguía vinculada al delito.

Luego de obtener la orden judicial, la Policía allanó una de las “fortalezas” del clan en Cerro Norte, donde detuvo a Suárez y confiscó autos, municiones, armas y drogas.

El fiscal de Estupefacientes Rodrigo Morosoli pidió su imputación por tráfico de drogas y lavado de activos, junto a la prisión preventiva por la peligrosidad del acusado y la estructura de su organización.

El defensor del Betito, Diego Cabrera, argumentó que los estupefacientes hallados eran para consumo personal, pero la Fiscalía sostiene que la droga estaba destinada a la comercialización.

Los investigadores también manejan indicios de que Suárez sigue moviendo dinero a través de terceros. Aunque en redes sociales se mostraba viajando y conduciendo autos de lujo, la Fiscalía busca determinar cómo se financiaban esos bienes.

Según Negro, el objetivo de esta etapa de la investigación es claro: “darle un golpe económico a las organizaciones criminales” y seguir el rastro del dinero para desarticular su estructura.