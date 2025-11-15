Condenaron a 8 años de prisión a la hermana del "Betito" Suárez

En el marco de esta misma investigación sobre el narcotráfico en Cerro Norte, un hombre fue condenado por delitos vinculados al narcotráfico y por atentado y daño agravado. En este caso, el condenado deberá cumplir una pena de 5 años y 6 meses de prisión.

A principios de marzo se supo que el Pereira Rosell aumentaría la seguridad para alojar a "Loly" Suárez, que estaba próximo a dar a luz y se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria (como medida cautelar tras la detención de octubre).

Por su parte Betito Suárez está en prisión preventiva tras ser detenido en las últimas semanas por una investigación vinculada al narcotráfico. El líder narco estuvo en libertad desde 2021 y hace meses se había librado una investigación por lavado de dinero.

La vida de Loly

La vida de la hermana Suárez está signada por diferentes delitos. En diciembre de 2016 fue condenada a prisión luego de que se la vinculara con un "ajuste de cuentas narco" que se cobró una vida. En ese momento, la mujer habría estado detrás del asesinato porque la víctima les había quedado debiendo dinero a los Suárez.

Cuando cayó presa, en 2016, en la Unidad N° 5 lideró varias manifestaciones y se posicionó como la cabecilla de las reclusas de ese momento.