Justicia

Condenaron a 8 años de prisión a la hermana del "Betito" Suárez

"Loly" Suárez, hermana del delincuente Luis "Betito" Suárez, fue condenada por delitos vinculados al narcotráfico. Había sido detenido en octubre de 2024.

Condenaron a Loly Suárez con 8 años de prisión.

Por Redacción Caras y Caretas

"Loly" Suárez, hermana del conocido delincuente Luis "Betito" Suárez, fue condenada a 8 años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico, informó la Fiscalía General de la Nación.

La mujer había sido detenida en octubre del año pasado, en medio de una serie de operativos en Cerro Norte. La Policía presume que Suárez es líder de la banda que lleva ese mismo nombre y a la que también pertenece el "Betito", ya que se trata de un clan familiar que vende drogas en esa zona.

La condena

Desde Fiscalía señalaron que "Loly" Suárez fue condenada por negociación de estupefacientes y organización de actividades de narcotráfico.

En el marco de esta misma investigación sobre el narcotráfico en Cerro Norte, un hombre fue condenado por delitos vinculados al narcotráfico y por atentado y daño agravado. En este caso, el condenado deberá cumplir una pena de 5 años y 6 meses de prisión.

A principios de marzo se supo que el Pereira Rosell aumentaría la seguridad para alojar a "Loly" Suárez, que estaba próximo a dar a luz y se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria (como medida cautelar tras la detención de octubre).

Por su parte Betito Suárez está en prisión preventiva tras ser detenido en las últimas semanas por una investigación vinculada al narcotráfico. El líder narco estuvo en libertad desde 2021 y hace meses se había librado una investigación por lavado de dinero.

La vida de Loly

La vida de la hermana Suárez está signada por diferentes delitos. En diciembre de 2016 fue condenada a prisión luego de que se la vinculara con un "ajuste de cuentas narco" que se cobró una vida. En ese momento, la mujer habría estado detrás del asesinato porque la víctima les había quedado debiendo dinero a los Suárez.

Cuando cayó presa, en 2016, en la Unidad N° 5 lideró varias manifestaciones y se posicionó como la cabecilla de las reclusas de ese momento.

