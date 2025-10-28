Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad recortes |

Cooperativas de vivienda

Lamentable: recortes del gobierno anterior frenaron miles de proyectos habitacionales

El presidente de Covipro dijo que los recortes presupuestales del gobierno anterior dejaron a más de 100 cooperativas sin escriturar y frenaron miles de proyectos habitacionales.

Los recortes del gobierno anterior afectaron a las cooperativas de viviendas.

Los recortes del gobierno anterior afectaron a las cooperativas de viviendas.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El presidente de la Federación de Cooperativas de Vivienda de Propietarios (Covipro), Sergio Requel, señaló que los recortes aplicados por el gobierno anterior generaron un daño profundo al movimiento cooperativo de vivienda en Uruguay. Durante su participación en el programa Dato Mata Relato de Caras y Caretas, analizó el impacto de las políticas presupuestales sobre el sector y advirtió que los efectos aún se sienten en todo el sistema.

Covipro reúne a más de 130 cooperativas en todo el país y tiene más de dos décadas de trabajo en la promoción del modelo cooperativo de propiedad. Requel subrayó que la vivienda constituye una de las políticas más necesarias, porque permite articular otras políticas sociales y atender los problemas estructurales de desigualdad. “Uruguay tiene un debe importantísimo en materia de vivienda”, dijo, y recordó que los niveles de pobreza infantil y el deterioro de los indicadores sociales hacen urgente una revisión profunda de las prioridades estatales.

“Más que ahorro fue un tijeretazo”

Requel explicó que durante los cinco años de la coalición de gobierno el sistema cooperativo fue uno de los más afectados por las medidas de ajuste. Recordó que una de las primeras decisiones fue aplicar un 30% de ahorro en cada ministerio, lo que en los hechos significó un recorte severo. “Más que ahorro fue un tijeretazo”, expresó, al detallar que en mayo de 2020 se recortaron más de 54 millones de dólares.

Según señaló, el plan quinquenal de vivienda aprobado en ese período también resultó insuficiente. “Era bastante limitado, por llamarlo de alguna manera”, explicó. Además de restringido, el plan “planchaba el presupuesto sin prever aumentos año a año”, lo que, en la práctica, congeló los recursos disponibles.

Las consecuencias fueron inmediatas. El movimiento cooperativo comenzó a enfrentar demoras crecientes en los procesos de escrituración y en el otorgamiento de préstamos para las obras. “Se generó un tapón de más de 100 cooperativas que están permanentemente esperando escriturar”, indicó. Esa cifra, agregó, equivale a entre 3.800 y 4.500 viviendas que quedaron detenidas, a la espera de financiación o habilitación administrativa.

Desestímulo en todo el sistema

Requel detalló que los plazos de espera se duplicaron o triplicaron. “Aquella cooperativa que esperaba un año o año y medio para escriturar, pasó a esperar tres años y medio”, afirmó. Esa demora, sostuvo, provocó un desestímulo muy fuerte en todo el sistema, porque los préstamos y los procesos de construcción deben pasar por distintas etapas que se enlentecen todavía más cuando no hay disponibilidad presupuestal.

El dirigente explicó que desde la asunción de la nueva administración han intentado establecer un diálogo para encontrar soluciones. Sin embargo, señaló que el problema no se limita a la gestión o a los procedimientos administrativos. “Entendemos que es un tema de gestión, sí, pero también es una cuestión de dinero”, dijo, al advertir que sin una inyección fuerte de recursos es imposible ponerse al día con la demanda de las cooperativas.

Requel reconoció que el plan quinquenal de vivienda actual tiene aspectos positivos, pero insistió en que los fondos asignados no alcanzan para revertir el daño causado por los recortes. “Nos parece que es un buen plan, pero los rubros no lo acompañan”, resumió.

Embed - Viviendas Vacías, Familias sin Techo: La Paradoja Uruguaya

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar