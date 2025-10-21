Falleció el periodista y crítico de cine Jackie Rodríguez Stratta

Trabajó para distintas compañías

En la industria cinematográfica trabajó para distintas compañías como Metro-Goldwyn-Mayer, Universal Pictures, entre otras, en la promoción, publicidad e introducción de estrenos de cine en el país.

Participó en diversos festivales internacionales, contabilizando las dieciocho ocasiones del Festival de San Sebastián, catorce del Festival de Cannes, diez Berlinale y dos Premios Óscar. También realizo talleres de cine.

Velatorio

El velatorio se llevara a cabo en la empresa Ignacio Novas (Javier Barrios Amorín 1076, sala 1) desde las 15:30 horas. Posteriormente, sus restos serán trasladados al Cementerio Parque del Recuerdo Interbalnearia, donde serán cremados.

Jackie popularizó una frase que con solo escucharla se sabe quién la pronuncia y sobre qué habla: “Y va, en vaaaarias salas”. Así, con la “a” repetida al presentar los nuevos estrenos.