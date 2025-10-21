Falleció el periodista y crítico de cine Jackie Rodríguez Stratta

En las últimas horas falleció el crítico de cine, periodista, locutor, publicista y productor Jackie Rodríguez Stratta, según informó Canal 10. Tenía 75 años.
Stratta comenzó su actividad en los medios como productor en Canal 4, debutando en la conducción del programa Detrás de la pantalla en Canal 5 con Yamandú Marichal, y luego pasó a Canal 10.
En 1992 realizó el ciclo de programas especiales “Galas del cine” en la misma cadena. En 2002 comenzó a formar parte de la edición central del noticiero Subrayado en la sección de espectáculos. Además, durante varios años fue columnista de cine en CX 12 Radio Oriental.
Trabajó para distintas compañías
En la industria cinematográfica trabajó para distintas compañías como Metro-Goldwyn-Mayer, Universal Pictures, entre otras, en la promoción, publicidad e introducción de estrenos de cine en el país.
Participó en diversos festivales internacionales, contabilizando las dieciocho ocasiones del Festival de San Sebastián, catorce del Festival de Cannes, diez Berlinale y dos Premios Óscar. También realizo talleres de cine.
Velatorio
El velatorio se llevara a cabo en la empresa Ignacio Novas (Javier Barrios Amorín 1076, sala 1) desde las 15:30 horas. Posteriormente, sus restos serán trasladados al Cementerio Parque del Recuerdo Interbalnearia, donde serán cremados.
Jackie popularizó una frase que con solo escucharla se sabe quién la pronuncia y sobre qué habla: “Y va, en vaaaarias salas”. Así, con la “a” repetida al presentar los nuevos estrenos.