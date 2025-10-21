La Fiscalía de Adolescentes de Montevideo de 1º Turno, a cargo del fiscal Ricardo Chiecchi, condenó -por vía simplificada- a un adolescente de 17 años como coautor responsable del homicidio muy especialmente agravado del exjuez Luis Delfino, quien apareció muerto, dentro del baúl de su auto calcinado, encontrado el pasado 11 de agosto en Flor de Maroñas.
Emboscado y asesinado en Cruz de Carrasco
Adolescente fue condenado como coautor del homicidio del exjuez Luis Delfino
