Adolescente fue condenado como coautor del homicidio del exjuez Luis Delfino

Descripción del crimen del exjuez Luis Delfino

El pasado 10 de agosto de 2025, la víctima de 63 años de edad, Luis Delfino, concurrió a un comercio ubicado en el barrio la Cruz de Carrasco propiedad de un hombre al que el exjuez le había prestado dinero. Pero este último había contactado al adolescente para que lo esperara fuera del negocio y lo rapiñara, junto a otras personas no identificadas.

Luego de abordarlo, lo condujeron a un sitio donde lo asfixiaron y le dispararon en la cabeza con un arma de fuego, ocasionándole la muerte.

Posteriormente, condujeron el vehículo de la víctima, conteniendo en el baúl su cadáver, a un predio donde lo prendieron fuego.

La Fiscalía interrogó al joven imputado, admitiendo éste su responsabilidad en los hechos contenidos en la acusación en calidad de coautor y aceptando la vía simplificada.