Emboscado y asesinado en Cruz de Carrasco

Adolescente fue condenado como coautor del homicidio del exjuez Luis Delfino

Un adolescente de 17 años fue condenado por el homicidio del exjuez Luis Delfino, cuyo cuerpo apareció calcinado el pasado 11 de agosto en el baúl de su auto.

Por Redacción Caras y Caretas

La Fiscalía de Adolescentes de Montevideo de 1º Turno, a cargo del fiscal Ricardo Chiecchi, condenó -por vía simplificada- a un adolescente de 17 años como coautor responsable del homicidio muy especialmente agravado del exjuez Luis Delfino, quien apareció muerto, dentro del baúl de su auto calcinado, encontrado el pasado 11 de agosto en Flor de Maroñas.

Al joven infractor se le impuso como medida socioeducativa privativa de libertad, su internación en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por el término de siete años y seis meses.

La calificación de muy especialmente agravado se sustenta en el hecho de que el homicidio fue ejecutado inmediatamente después de haber cometido otro delito, por no haber conseguido el fin propuesto, para ocultar el delito, para suprimir los indicios o la prueba, para procurarse la impunidad y seguido de la incineración del cuerpo de la víctima, argumentó en la sentencia la Fiscalía de Adolescentes de Montevideo de 1º Turno.

Descripción del crimen del exjuez Luis Delfino

El pasado 10 de agosto de 2025, la víctima de 63 años de edad, Luis Delfino, concurrió a un comercio ubicado en el barrio la Cruz de Carrasco propiedad de un hombre al que el exjuez le había prestado dinero. Pero este último había contactado al adolescente para que lo esperara fuera del negocio y lo rapiñara, junto a otras personas no identificadas.

Luego de abordarlo, lo condujeron a un sitio donde lo asfixiaron y le dispararon en la cabeza con un arma de fuego, ocasionándole la muerte.

Posteriormente, condujeron el vehículo de la víctima, conteniendo en el baúl su cadáver, a un predio donde lo prendieron fuego.

La Fiscalía interrogó al joven imputado, admitiendo éste su responsabilidad en los hechos contenidos en la acusación en calidad de coautor y aceptando la vía simplificada.

