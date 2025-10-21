Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad imputado | policía | hinchas

Doble homicidio clásico

Fue imputado uno de los amigos del policía que mató a dos barras de Nacional en Toledo

El joven que saltó sobre el cuerpo de uno de los fallecidos fue imputado por tres delitos: omisión de asistencia, justicia por mano propia y violencia privada.

Por Redacción Caras y Caretas

Fue imputado este martes un hincha de Peñarol amigo del policía que mató a dos barras de Nacional tras el clásico del pasado 9 de agosto. El individuo que saltó sobre el cuerpo de uno de los fallecidos fue imputado por tres delitos: omisión de asistencia, justicia por mano propia y violencia privada.

Mientras el fiscal Juan Luis Álvez continúa con la investigación, el hombre deberá cumplir varias medidas cautelares por un plazo de 180 días: arresto domiciliario nocturno, prohibición de salir del país y prohibición de acercamiento con el resto de quienes estaban en la escena ese día.

El abogado de la familia de la víctima, Leonardo Narancio, planteó en rueda de prensa que se trató de un "acto de barbarie total" lo realizado por el imputado. Si no estaba muerto, trató de "rematarlo", apuntó.

Por su parte, el abogado del imputado, Rodrigo Rey, sostuvo que "es una reacción que solo se explica en el momento", y que su defendido estuvo amparado en la legítima defensa.

El violento episodio en Toledo

El violento episodio se originó por el intento de robo -por parte de seis hinchas de Nacional- de una bandera de Peñarol que los hinchas aurinegros que estaban en la casa de Toledo colgaron en el frente de la misma. El incidente fatal se produjo luego de que uno de los hinchas de Nacional se acercó a la vivienda blandiendo una pistola a los hinchas de Peñarol que se encontraban junto a varios niños, y fue en ese momento que el policía sacó su arma de reglamento y empezó a disparar a los atacantes.

El funcionario policial que disparó continúa en calidad de indagado, tras declarar a fines de agosto ante la Fiscalía y por el momento no se ha definido su responsabilidad en el caso.

Un elemento que fue señalado en defensa del Policía, es que había cuatro niños en la casa de los hinchas de Peñarol en Toledo.

