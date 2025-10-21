Fue imputado este martes un hincha de Peñarol amigo del policía que mató a dos barras de Nacional tras el clásico del pasado 9 de agosto. El individuo que saltó sobre el cuerpo de uno de los fallecidos fue imputado por tres delitos: omisión de asistencia, justicia por mano propia y violencia privada.
Doble homicidio clásico
Fue imputado uno de los amigos del policía que mató a dos barras de Nacional en Toledo
