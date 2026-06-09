Fijaron fecha de pago del medio aguinaldo para empleados públicos

Alcance del decreto

La resolución alcanza a los funcionarios de Presidencia de la República, ministerios, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Universidad de la República (Udelar), Universidad Tecnológica (UTEC), Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), Fiscalía General de la Nación y Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), entre otros organismos comprendidos en los incisos mencionados.

Además, el decreto extiende el pago al resto del personal de esos organismos, cuyos vínculos contractuales habiliten el cobro del sueldo anual complementario.

En tanto, los trabajadores del sector privado deberán cobrar la primera cuota del aguinaldo antes del 30 de junio, de acuerdo con la normativa vigente.