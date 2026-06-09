Fijaron fecha de pago del medio aguinaldo para empleados públicos

El gobierno de Yamandú Orsi fijó este lunes la fecha de pago del medio aguinaldo para los funcionarios públicos comprendidos en distintos organismos y dependencias del Estado.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La medida quedó establecida en un decreto aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 3 de junio en el que se dispuso que los trabajadores de los incisos 02 al 19, 25 al 27, 29 y 31 al 36 del Presupuesto Nacional percibirán el beneficio a partir del próximo 18 de junio.
La partida equivale a la duodécima parte del total de los salarios cobrados entre el 1º de diciembre de 2025 y el 31 de mayo de 2026.
Alcance del decreto
La resolución alcanza a los funcionarios de Presidencia de la República, ministerios, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Universidad de la República (Udelar), Universidad Tecnológica (UTEC), Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), Fiscalía General de la Nación y Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), entre otros organismos comprendidos en los incisos mencionados.
Además, el decreto extiende el pago al resto del personal de esos organismos, cuyos vínculos contractuales habiliten el cobro del sueldo anual complementario.
En tanto, los trabajadores del sector privado deberán cobrar la primera cuota del aguinaldo antes del 30 de junio, de acuerdo con la normativa vigente.