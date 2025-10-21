Fin de semana entre paraguas y sol: el tiempo traerá lluvias y posteriores mejoras

Se recomienda precaución a quienes planeen actividades al aire libre o traslados por rutas nacionales, dado que la humedad acumulada podría provocar pavimento resbaladizo y baja visibilidad en horas de la tarde.

Domingo soleado y más templado

El domingo 26 marcará un cambio notorio: el ingreso de un sistema de alta presión favorecerá el retorno del sol y la estabilidad atmosférica.

El día será mayormente soleado, con una máxima de 21 °C y una mínima cercana a los 13 °C.

Si bien el aire frío persistirá en las primeras horas, el ambiente será más agradable hacia la tarde, ideal para paseos, actividades deportivas y reuniones al aire libre.