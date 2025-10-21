Meteorología prevé un fin de semana de contrastes en Uruguay, con el regreso de las precipitaciones durante la jornada del sábado y una notoria mejora del tiempo el domingo. Las temperaturas oscilarán entre los 12 °C y los 21 °C, con descenso térmico marcado tras el paso de un frente frío que dejará inestabilidad temporaria en la región sur del país.
Cambiante
Fin de semana entre paraguas y sol: el tiempo traerá lluvias y posteriores mejoras
Montevideo y gran parte del país tendrán un fin de semana con clima cambiante: se esperan lluvias el sábado, pero el domingo volvería el sol.