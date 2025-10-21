Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad fin de semana | lluvias |

Cambiante

Fin de semana entre paraguas y sol: el tiempo traerá lluvias y posteriores mejoras

Montevideo y gran parte del país tendrán un fin de semana con clima cambiante: se esperan lluvias el sábado, pero el domingo volvería el sol.

Por Redacción Caras y Caretas

Meteorología prevé un fin de semana de contrastes en Uruguay, con el regreso de las precipitaciones durante la jornada del sábado y una notoria mejora del tiempo el domingo. Las temperaturas oscilarán entre los 12 °C y los 21 °C, con descenso térmico marcado tras el paso de un frente frío que dejará inestabilidad temporaria en la región sur del país.

Sábado con lluvias y ambiente fresco

La jornada del sábado 25 de octubre estará dominada por cielos cubiertos y períodos de lluvia, especialmente en el sur y el litoral oeste.

Las temperaturas se moverán entre 12 °C de mínima y 19 °C de máxima, con vientos moderados del suroeste que podrían generar sensación térmica inferior.

Se recomienda precaución a quienes planeen actividades al aire libre o traslados por rutas nacionales, dado que la humedad acumulada podría provocar pavimento resbaladizo y baja visibilidad en horas de la tarde.

Domingo soleado y más templado

El domingo 26 marcará un cambio notorio: el ingreso de un sistema de alta presión favorecerá el retorno del sol y la estabilidad atmosférica.

El día será mayormente soleado, con una máxima de 21 °C y una mínima cercana a los 13 °C.

Si bien el aire frío persistirá en las primeras horas, el ambiente será más agradable hacia la tarde, ideal para paseos, actividades deportivas y reuniones al aire libre.

