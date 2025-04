Asimismo, Benech indicó que “de las evidencias colectadas no surgen elementos respecto a la intervención de terceros en el lugar, ni evidencias para determinar que haya sido ayudado o que su conducta esté determinada de alguna forma para ejecutar el hecho de mención”. Sostuvo que “en definitiva, lo que podría implicar el reproche penal de un tercero” no quedó comprobado, por lo que el caso no se encuadra en ninguna norma penal.