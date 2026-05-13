Reabrió el Jardín Japonés y así luce luego de las tareas de limpieza y mantenimiento.

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Además de la limpieza, se incorporaron dos nuevas bombas monofásicas para el funcionamiento de la cascada, cada una con capacidad para mover 500 litros de agua por minuto. Según se informó, esto permitió aumentar la circulación del agua y disminuir el ruido que producía el motor anterior.

En paralelo, también se realizó un diagnóstico del estado del agua para detectar posibles patologías y se efectuó la poda de lirios en sectores cercanos al estanque. Una vez culminadas las tareas, el sistema volvió a llenarse y el espacio quedó nuevamente habilitado al público.

Mientras se desarrollaban las obras, técnicos y arquitectos del Servicio de Obras del departamento de Desarrollo Urbano realizaron un relevamiento del lugar con el objetivo de evaluar futuras mejoras para el jardín.

El Jardín Japonés funciona de martes a domingos entre las 10 y las 18 horas, en las áreas exteriores del Museo Juan Manuel Blanes.

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Historia del Jardín Japonés

El espacio fue donado por Japón en 2001, en el marco de las celebraciones por las relaciones diplomáticas con Uruguay. Diseñado por el paisajista japonés Haruho Ieda, el jardín ocupa unos 3.000 metros cuadrados y está inspirado en el estilo San-Sui, que combina los conceptos de montaña y agua.

Entre sus principales características se encuentran el lago con carpas, la cascada, los puentes de piedra y madera, los caminos de piedra y una casa de té. La vegetación incluye especies como cerezos, bambúes, lirios, orquídeas y ceibos.