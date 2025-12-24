Fray Bentos en operativo contra el sarampión: Salud Pública refuerza acciones

Estrategia contra el sarampión

En total, se visitaron 502 viviendas y se logró intervenir en 232 hogares. Sus integrantes recibieron asesoramiento, pudieron verificar su situación vacunal y acceder a la inmunización cuando fue necesario. En las viviendas cerradas al momento de la visita se dejó registro para implementar nuevas estrategias de contacto.

El trabajo territorial se complementó con una estrategia de comunicación telefónica coordinada por el equipo de Epidemiología del MSP junto a las Direcciones Departamentales de Salud, que permitió contactar a personas con criterio de contacto, verificar su estado vacunal y derivarlas a los dispositivos disponibles.

Resultados

Como resultado de la búsqueda activa, no se identificaron nuevos casos sospechosos de sarampión.

Desde el inicio del brote en noviembre y hasta la fecha, se realizaron 30.866 actos vacunales en todo el país. En el departamento de Río Negro se registraron 1.228, de los cuales 175 correspondieron a esta jornada en Fray Bentos.

El MSP continúa hoy con estas acciones en otras zonas de la ciudad, ampliando el alcance de los dispositivos móviles y reforzando la promoción de la vacunación, en coordinación con el CECOED departamental, la Intendencia de Río Negro y los prestadores de salud públicos y privados.