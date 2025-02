Frigorífico Casa Blanca irá a concurso voluntario: busca créditos o inversores para seguir operativo

Otra derivación de Conexión Ganadera

La situación se generó luego de conocerse el millonario déficit financiero y el concuroso necesario de Conexión Ganadera, que incluyó un crédito de U$S 27,7 millones a Fricasa. El gerente general del frigorífico sanducero, Carlos Fuidio, aclaró que la deuda real asciende a U$S 25,5 millones y que se generó a lo largo de 20 años con el escritorio Gustavo Basso (socio en Conexión Ganadera), sin vínculo directo con Conexión Ganadera. Fuidio aseguró que la empresa no tiene deudas bancarias y que este pasivo estaba contemplado en su flujo financiero.