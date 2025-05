Fucvam cumple 55 años y reclama más recursos para las cooperativas

Cal hizo mención a las expectativas con el cambio de gobierno. "Cada vez que asume un gobierno la realidad demuestra que la federación ha sabido demostrar su autonomía política", precisó.

"Sin duda la llegada de un gobierno de carácter progresista hace pensar que habrá un diálogo más fluido", sostuvo. No obstante, agregó, "no siempre es así". Recordó que el aumento del interés por los préstamos "se dio en un gobierno del Frente Amplio y su reducción lo logramos con un ministerio de Vivienda de Cabildo Abierto. Y nadie puede decir que Fucvam simpatiza con el Frente Amplio o con Cabildo Abierto. No nos casamos con nadie".

Por el Fondo Nacional de Vivienda

Indicó que insistirán con el restablecimiento del Fondo Nacional de Vivienda (FNV) porque "hasta ahora el tema se maneja a través de partidas presupuestales".

En ese sentido precisó que en la medida que no se restablezca el FNV apoyan se vuelva a tratar un proyecto, presentado en la pasada legislatura, que aumenta en 0,25% el Impuesto al Patrimonio para destinar esos fondos a la vivienda.

Por otra parte, indicó que Fucvam enfrenta un problema que a su juicio debería ser solucionado con medidas desde el Estado. Explicó que cuando queda vacía una unidad en una cooperativa ya construida genera un problema, ya que si bien queda una vacante es difícil acceder a ella por los altos costos. Pero además, si el cooperativista se va la cooperativa debe devolverle el capital social acumulado y las cuotas pagadas. Todo eso hace que sea muy caro acceder a una vivienda en una cooperativa ya construida.

Es por esa razón algún tipo de crédito blando que permita acceder a la cooperativa. "Es uno de los reclamos más importantes en esta etapa, que creemos que el estado debe resolver", culminó Cal.