Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad tiburón | Punta del Este | playa

Volvió al océano, manso

Fue avistado un tiburón azul en una playa de Punta del Este

El tiburón fue visto algunos minutos sobre la orilla del mar y volvió al océano antes de que los efectivos de la Prefectura de Punta del Este llegaron al lugar.

Tiburón fue visto en playa mansa de Punta del Este.

Tiburón fue visto en playa mansa de Punta del Este.

 Archivo
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Tras ochos años en los que no se avistaba este tipo de animales en las costas uruguayas, el la tarde del domingo 7 de junio fue visto y registrado en la Parada 12 de la playa Mansa de Punta del Este, un tiburón azul nadando a pocos metros de la orilla del mar.

Tiburón pasó a saludar y siguió nadando en el mar

Según informó el medio fernandino Cadena del Mar, el tiburón azul nadó un rato hasta llegar a la orilla, lo que generó que personas que pasaban por el lugar pudieran generar registros el suceso antes que el animal pudo volver aguas adentro, de acuerdo con lo informado por el citado medio.

Embed - on Instagram: "Este domingo 7 de junio a las 17.50 horas se registró el avistamiento de un tiburón en la zona de Parada 12 de Playa Mansa, en Punta del Este. Los registros fueron enviados por oyentes de nuestra emisora. Según datos aportados a Cadena del Mar por el ambientalista Gabriel Pereira, conocido como @maxioruga, se trataría de una especie comunmente llamada "tiburón azul". Aún se investigan las causas y circunstancias del encuentro. Testigos de la situación reportaron un final feliz, ya que el animal pudo retornar mar adentro sin problemas. Ampliaremos."
View this post on Instagram

“Estos tiburones son frecuentes en el océano, pero no es común lo que sucedió el fin de semana. Es más, fue la primera situación en muchos años”, manifestó la Prefectura de Punta del Este, que dijeron a Montevideo Portal que dados los “escasos minutos” en los que el animal se acercó a la orilla, no llegaron a tiempo antes de que regrese al océano.

Prefectura comentó que está a la espera de más información de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) al respecto del tema, puesto que el animal avistado -tiburón azul-, una especie amenazada que habita en el océano Atlántico.

Temas

Te puede interesar