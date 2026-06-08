Fue avistado un tiburón azul en una playa de Punta del Este

Embed - on Instagram: "Este domingo 7 de junio a las 17.50 horas se registró el avistamiento de un tiburón en la zona de Parada 12 de Playa Mansa, en Punta del Este. Los registros fueron enviados por oyentes de nuestra emisora. Según datos aportados a Cadena del Mar por el ambientalista Gabriel Pereira, conocido como @maxioruga, se trataría de una especie comunmente llamada "tiburón azul". Aún se investigan las causas y circunstancias del encuentro. Testigos de la situación reportaron un final feliz, ya que el animal pudo retornar mar adentro sin problemas. Ampliaremos." View this post on Instagram

“Estos tiburones son frecuentes en el océano, pero no es común lo que sucedió el fin de semana. Es más, fue la primera situación en muchos años”, manifestó la Prefectura de Punta del Este, que dijeron a Montevideo Portal que dados los “escasos minutos” en los que el animal se acercó a la orilla, no llegaron a tiempo antes de que regrese al océano.

Prefectura comentó que está a la espera de más información de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) al respecto del tema, puesto que el animal avistado -tiburón azul-, una especie amenazada que habita en el océano Atlántico.