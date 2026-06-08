Tras ochos años en los que no se avistaba este tipo de animales en las costas uruguayas, el la tarde del domingo 7 de junio fue visto y registrado en la Parada 12 de la playa Mansa de Punta del Este, un tiburón azul nadando a pocos metros de la orilla del mar.
Volvió al océano, manso
Fue avistado un tiburón azul en una playa de Punta del Este
El tiburón fue visto algunos minutos sobre la orilla del mar y volvió al océano antes de que los efectivos de la Prefectura de Punta del Este llegaron al lugar.