Tras subir una foto con un tiburón martillo, Monzeglio se excusó y reportó lo sucedido

Según los detalles relatados en el reporte, sobre el mediodía del sábado 14, Monzeglio estaba de pesca con amigos a los 500 metros de la costa a la altura del balneario Sauce de Portezuelo, cuando "incidentalmente" capturó un tiburón martillo de una especie que no está en condiciones de definir, de acuerdo a su versión. En el informe, adjuntó la foto publicada en redes sociales.

Las explicaciones y las disculpas de Monzeglio

"En la vida uno se puede equivocar de manera consciente o inconsciente. Lo que no debe hacer es evadir las responsabilidades", afirmó Monzeglio a Subrayado. El exsubsecretario de Turismo pidió disculpas y aseguró que aprendió su lección.

Inidicó que no es un pescador habitual y fue la segunda vez que salió de pesca a mar abierto. En tres horas, pescó algunos ejemplares de roncaderas y el ejemplar de tiburón martillo. "En el momento no aquilaté podría ser de una especie protegida", afirmó.

Durante su captura, el tiburón "golpeó violenta y reiteradamente contra la parte inferior del casco de la lancha y entras las aspas de los motores, al punto que al subirlo y quitarle el anzuelo quedo sin vida y no fue devuelto al mar", explicó.

"Nada puede estar más lejano de mi espíritu que depredar intencionalmente una especie protegida", aseguró. "Honestamente actué con desconocimiento el cual no me exime de responsabilidades que afrontaré como la persona de bien que me precio de ser", expresó Monzeglio..