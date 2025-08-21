Hinchas de Nacional muertos en Toledo eran "barras" y serían de "Los Pibes del Skate"

El policía que mató a los dos hinchas no fue imputado, pero se mantiene en calidad de indagado y a disposición de la Justicia.

La Fiscalía investiga a "Los Pibes del Skate"

En paralelo, la investigación se centró en el trasfondo del intento de rapiña. La Fiscalía, en conjunto con la Policía, investiga a los seis delincuentes por su participación en la barra brava de Nacional, según lo informado por El Observador. Específicamente en la facción conocida como Los Pibes del Skate, que integra La Banda del Parque.

Álvez insistió en que los seis jóvenes actuaron de forma organizada, al haber planeado el hurto con antelación, lo que demuestra su implicación con la hinchada. Este tipo de actos se seguirán investigando, ya que se reveló que los involucrados habían participado en amenazas de muerte a otros hinchas de Peñarol. Se constató que los delincuentes “tenían información” sobre sus víctimas, conocían sus movimientos, dónde vivían y sus lazos familiares. Esta actitud se repitió en el incidente de Toledo, ya que sabían de antemano que en esa casa había banderas de Peñarol, indica la información difundida por el citado medio.

¿Quiénes son Los Pibes del Skate?

Los denominados "Los Pibes del Skate" son un grupo dentro de la barra de Nacional que disputa espacios de poder con formas más violentas, integrada a su vez por otro grupo que vendría a ser la nueva generación de "Los Pibes del Skate" conocida como "La Sub 21". En la forma de disputa, no reconocen acuerdos ni buscan dialogar con las autoridades del club, su forma de negociar es mediante la intimidación y la violencia.

Esta facción se autodefine como un grupo violento y sería el responsable de "las cacerías" contra hinchas de Peñarol, principalmente durante los días clásicos. Un ejemplo es lo sucedido el 3 de abril de 2023 previo a la disputa clásica entre aurinegros y tricolores.

Estas cacerías han implicado golpizas, amenazas, rapiñas y robo de banderas. En uno de los videos publicados por el youtuber Joaco Santos, se pueden ver a varios de estos integrantes exhibiendo armas de fuego y armas blancas: " Estamos zarpados de correr a los manyas...los días de clásicos pa nosotros es una cacería, salimos a cazar manyas de one".