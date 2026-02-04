Fueron imputados los 11 detenidos por el robo del siglo frustrado en Ciudad Vieja

La Fiscalía indaga las posibles conexiones con el Primer Comando de la Capital (PCC) -la principal organización criminal con base en Brasil y expansión por la región- como presume la Policía.

¿Qué dijo el abogado de la banda?

El abogado de 10 de los imputados, Pablo Casas, dijo en rueda de prensa tras la formalización, que no le consta que los imputados formen parte de una organización internacional y que "no respondían a órdenes de nadie".

Asimismo, sostuvo que la mayoría de los imputados no se conocían entre sí. "Entre algunos se conocían y entre otros no, pero no entre todos los que fueron formalizados hoy se conocían entre ellos", señaló el abogado.

Casas explicó que sus defendidos todavía no han declarado y que en la audiencia de este miércoles se les explicó la situación en la que estaban y los elementos encontrados en el operativo.

"Habrá que evaluar después cómo sigue la investigación. Resta mucha prueba todavía por diligenciar, se han incautado muchos celulares y hay otras personas que van a prestar declaración en Fiscalía y de acorde a eso veremos las responsabilidades", sostuvo.

Los delitos de los imputados

Cinco personas fueron imputadas en calidad de autores, tres en calidad de coautores y una en calidad de cómplice, por la presunta comisión de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de hurto especialmente agravado por la pluri participación en grado de tentativa.

Además, una persona fue imputada en calidad de autor por la presunta comisión de un delito de suministro de sustancia estupefaciente en modalidad de negociación agravado por utilizar un hogar como venta.

Otra fue imputada por la presunta comisión de un delito de suministro de sustancia estupefaciente en modalidad de negociación agravado por utilizar un hogar como venta en régimen de reiteración real con un delito de porte y tenencia de armas de fuego y un delito de tráfico interno de municiones.