"Uruguay nos fascina": Carola Cartens y la llegada del festival de cine documental musical In Edit. 

"Nosotros vimos el potencial de Uruguay"

Carola explica que la decisión de desembarcar en Uruguay no fue casual. De hecho, confiesa que fueron ellas quienes empujaron para que Inédit se instalara aquí y no en otras plazas más grandes de la región.

"Nosotros vimos el potencial de lo que es Uruguay, del público que hay en Uruguay, de las cosas que se pueden hacer, de todo lo que está pasando a nivel de industria, la potencia, los cash rebates. O sea, se puede hacer mucho allá y además hay una cultura de la música súper importante. Pensamos que podía ser un buen lugar y creo que no nos equivocamos", asegura.

La directora ejecutiva confiesa su fascinación por el país: "Me fascina, me fascina. Siempre quedamos muy impactados con la arquitectura. Uruguay fue como un punto de inflexión para nosotros".

Seis documentales, una apuesta por las buenas historias

La primera edición uruguaya contará con seis películas. La apertura será el jueves 23 con el documental sobre Jeff Buckley, "un documental que ha tenido mucho éxito porque bueno, por lo que es Jeff Buckley, que es como un mito dentro de la música, y además producido por Brad Pitt. O sea, interesante", describe Carola.

El resto de la programación incluye títulos sobre Joan Baez, John Lennon y Yoko Ono, Pablo Milanés, Michel Gondry y Brian Jones, el fundador de los Rolling Stones.

Uno de los grandes atractivos es el documental sobre Michel Gondry, director francés de videoclips noventeros (Björk, Daft Punk) y de la película Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Carola destaca: "Es la primera vez que se presenta en Latinoamérica. La directora creativa lo vio en un festival en Canadá en 2023 y nos movimos, nos movimos, nos movimos para traerlo. Esa es primicia en toda Latinoamérica".

Sobre el documental de Joan Baez, Carola no oculta su entusiasmo: "Ella es increíble. Mis papás son totalmente hippies setenteros y siempre la escuché. Me fascina. El documental es precioso". Incluso admite que presionó para que se incluyera: "Le metí presión. Está bien porque a mí me gusta mucho. En el proceso, yo siempre voy a dar mi opinión también".

Más que música

Carola remarca que In Edit no se trata de simples "road movies" de recitales. "El punto son buenas historias. No son road movies donde vas a ir a ver el recital de tal o cual banda. La película es lo que está detrás: la historia que se cuenta detrás de los Rolling Stones, o detrás de Joan Baez, o detrás de la vida de Jeff Buckley, o detrás de lo que hizo Pablo Milanés. Incluso Michel Gondry te muestra cómo se hacen los vídeos musicales. Hay mucha información detrás. La música es como interminable", explica.

Además, estos documentales son difíciles de encontrar: "Son cosas que no están en las plataformas. Algunos ni siquiera se pueden conseguir pirateados. Son muy recientes: 2024-2025, excepto el de Gondry que es 2023. In Edit actúa un poco como distribuidor, porque para que le llegue al público es a través de nosotros".

Un festival que genera comunidad

Carola describe a In edit como un evento que va más allá de la pantalla grande. "Genera mucha comunidad porque están los melómanos fanáticos de las bandas y los fanáticos de los documentales. Tiene mucha onda, muchas actividades alrededor. Y también genera industria: los cineastas tienen dónde mostrar su material".

Este año no habrá competencia, pero el próximo sí. Los ganadores podrán viajar a Barcelona a mostrar sus obras. "Pueden ser parte de la red completa. Genera mucha expectativa en los directores", adelanta.

"Esperamos una buena bienvenida"

Consultada sobre el público uruguayo, Carola se muestra esperanzada: "De las cosas que más nos impactó es el nivel de público, hay mucho respeto y mucho gusto por la cultura y por la música. Eso es súper importante para un festival como Inédit, que es de nicho, pero con los años se va abriendo".

Y lanza una invitación abierta: "Estamos ansiosos esperando a ver cómo reacciona el público uruguayo. Esperamos que sea una buena bienvenida al festival".

La cita es el jueves 23 en la sala Cita Rosa, con el documental de Jeff Buckley como apertura.