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Sociedad

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Gobierno presenta Estrategia Nacional para Personas en Situación de Calle

El presidente Orsi y el ministro Gonzalo Civila presentan la primera estrategia para atender la situación de las personas en situación de calle.

El plan apunta a atender a las miles de personas que viven en la calle.

El plan apunta a atender a las miles de personas que viven en la calle.

 Gastón Britos / FocoUy
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción Caras y Caretas

Este martes, el presidente Yamandú Orsi y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, darán a conocer Estrategia Nacional de Atención a Personas en Situación de Calle. Presidencia convocó a los medios de comunicación a las 12:30 horas en Torre Ejecutiva para presentar el plan.

Los últimos detalles se fueron definiendo en la tarde del lunes en una reunión que mantuvieron en la residencia de Suárez y Reyes, el presidente Orsi con Civila, el ministro del Interior Carlos Negro y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

De acuerdo a lo que ha trascendido, el plan surge de 40 encuentros realizados en todo el país entre el 22 de enero y el 26 de marzo de 2026, con la participación de más de 2.000 personas. Incluyeron técnicos, académicos, trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, vecinos e integrantes de la población afectada.

Estrategia integral

La estrategia procura una respuesta integral y coordinada para abordar esta problemática social, con énfasis en la asistencia inmediata y soluciones sostenibles.

Según los últimos datos dados a conocer por el Poder Ejecutivo, en lo que va de este año el Ministerio del Interior transfirió a 1.509 personas a Centros de Primera Asistencia del Mides: 1.232 hombres y 293 mujeres. Las zonas intervenidas fueron Centro, Cordón, Ciudad Vieja, Parque Rodó, Bulevar Artigas, Tres Cruces, Unión, Prado y Paso Molino. Durante estas acciones, se recolectaron 50.578 kg de residuos.

Adelanto de medidas

"Naturalmente, tenemos un problema bastante serio, que tiene distintos componentes. Tiene componentes, primero, del paisaje ciudadano, que se deteriora, problemas de convivencia que se generan, conflictos, dificultades entre ellos, con los vecinos, que además contribuye a la inseguridad", dijo a Radio Uruguay el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

Reconoció que muchos ciudadanos se sienten "inseguros" a la hora de salir y caminar por la ciudad producto de la cantidad de personas que hay viviendo en la calle.

"Si no tenés una política integral es muy difícil resolver este problema, además de que es un problema global en las grandes ciudades de Europa. No es una excusa", agregó.

Y precisó que la estrategia incluirá programas de vivienda social para aquellos casos de personas que puedan ser reubicadas y vivir en comunidad con otras tres, cuatro o cinco personas y un "mínimo acompañamiento terapéutico".

Otras deberán ser derivadas a "programas terapéuticos" para tratar sus adicciones y otras atendidas por "centros de salud mental".

"La idea es presentar una batería de propuestas que, por un lado, va a tener: la emergencia, la urgencia, de decir cómo nosotros logramos resolver el problema de que la gente no esté en la calle, sino en otro lugar. Y cómo nosotros trabajamos en una política de clasificación que pueda resolver los problemas más estructurales", resumió.

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