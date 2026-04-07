Gobierno presenta Estrategia Nacional para Personas en Situación de Calle

Estrategia integral

La estrategia procura una respuesta integral y coordinada para abordar esta problemática social, con énfasis en la asistencia inmediata y soluciones sostenibles.

Según los últimos datos dados a conocer por el Poder Ejecutivo, en lo que va de este año el Ministerio del Interior transfirió a 1.509 personas a Centros de Primera Asistencia del Mides: 1.232 hombres y 293 mujeres. Las zonas intervenidas fueron Centro, Cordón, Ciudad Vieja, Parque Rodó, Bulevar Artigas, Tres Cruces, Unión, Prado y Paso Molino. Durante estas acciones, se recolectaron 50.578 kg de residuos.

Adelanto de medidas

"Naturalmente, tenemos un problema bastante serio, que tiene distintos componentes. Tiene componentes, primero, del paisaje ciudadano, que se deteriora, problemas de convivencia que se generan, conflictos, dificultades entre ellos, con los vecinos, que además contribuye a la inseguridad", dijo a Radio Uruguay el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

Reconoció que muchos ciudadanos se sienten "inseguros" a la hora de salir y caminar por la ciudad producto de la cantidad de personas que hay viviendo en la calle.

"Si no tenés una política integral es muy difícil resolver este problema, además de que es un problema global en las grandes ciudades de Europa. No es una excusa", agregó.

Y precisó que la estrategia incluirá programas de vivienda social para aquellos casos de personas que puedan ser reubicadas y vivir en comunidad con otras tres, cuatro o cinco personas y un "mínimo acompañamiento terapéutico".

Otras deberán ser derivadas a "programas terapéuticos" para tratar sus adicciones y otras atendidas por "centros de salud mental".

"La idea es presentar una batería de propuestas que, por un lado, va a tener: la emergencia, la urgencia, de decir cómo nosotros logramos resolver el problema de que la gente no esté en la calle, sino en otro lugar. Y cómo nosotros trabajamos en una política de clasificación que pueda resolver los problemas más estructurales", resumió.