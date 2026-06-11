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Mundial | Shakira |

En imágenes: así fue la ceremonia inaugural del Mundial

Con artistas de la talla de Shakira y Burna Boy, quienes interpretaron "Dai Dai", el himno del Mundial, comenzó esta edición del máximo certamen de selecciones.

Comenzó el Mundial 2026.

Comenzó el Mundial 2026.
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Con un Estadio Azteca, en México, repleto de espectadores, se dio comienzo de manera oficial a lo que será el Mundial 2026. A una hora y media del comienzo del juego entre México y Sudáfrica, se realizó la ceremonia de inauguración.

Entre los momentos más destacados, Shakira y Burna Boy interpretaron la canción "Dai Dai", que es el himno oficial del Mundial. Además de ellos, participaron artistas de la talla de Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion y los artistas latinos J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, Lila Downs y Danny Ocean.

De esta manera quedó presentado de manera oficial el Mundial 2026.

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