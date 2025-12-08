Gran explosión e incendio en una subestación de UTE en Barrio Sur asustó a los vecinos.

videoframe_14567 Captura

videoframe_28698 Captura

Rápida respuesta de Bomberos

De acuerdo con la información proporcionada este lunes por la Dirección Nacional de Bomberos, la explosión dejó a toda el área sin suministro eléctrico. Técnicos de UTE fueron los primeros en llegar, inspeccionaron el lugar y habilitaron el ingreso de las dotaciones que trabajaron en el predio.

Bomberos logró controlar el fuego en cuestión de minutos y lo extinguió por completo durante la noche. El informe preliminar confirma pérdidas materiales dentro de la subestación, aunque sin propagación a viviendas cercanas ni personas lesionadas.

Tras el trabajo coordinado entre UTE y Bomberos, el suministro eléctrico fue restituido poco después, normalizando la situación en el entorno del Cementerio Central.