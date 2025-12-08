Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Barrio Sur |

Incendio dejó sin luz a la zona

Gran explosión e incendio en una subestación de UTE en Barrio Sur asustó a los vecinos

El estallido de un transformador dejó sin energía a varias manzanas del Barrio Sur y generó un incendio. Bomberos trabajó en el lugar. No hubo heridos.

Una explosión seguida de un intenso incendio alteró la tranquilidad del Barrio Sur en la noche del domingo, cuando un transformador de la subestación de UTE ubicada en José María Roo y Carlos San Viana —junto al Cementerio Central— se prendió fuego poco después de las 22:00.

Vecinos de la zona escucharon primero un estruendo y, enseguida, observaron llamaradas que salían con fuerza desde el interior del predio. Las imágenes registradas por residentes y difundidas en redes sociales mostraron la magnitud del incendio.

Rápida respuesta de Bomberos

De acuerdo con la información proporcionada este lunes por la Dirección Nacional de Bomberos, la explosión dejó a toda el área sin suministro eléctrico. Técnicos de UTE fueron los primeros en llegar, inspeccionaron el lugar y habilitaron el ingreso de las dotaciones que trabajaron en el predio.

Bomberos logró controlar el fuego en cuestión de minutos y lo extinguió por completo durante la noche. El informe preliminar confirma pérdidas materiales dentro de la subestación, aunque sin propagación a viviendas cercanas ni personas lesionadas.

Tras el trabajo coordinado entre UTE y Bomberos, el suministro eléctrico fue restituido poco después, normalizando la situación en el entorno del Cementerio Central.

