Una explosión seguida de un intenso incendio alteró la tranquilidad del Barrio Sur en la noche del domingo, cuando un transformador de la subestación de UTE ubicada en José María Roo y Carlos San Viana —junto al Cementerio Central— se prendió fuego poco después de las 22:00.
Incendio dejó sin luz a la zona
Gran explosión e incendio en una subestación de UTE en Barrio Sur asustó a los vecinos
El estallido de un transformador dejó sin energía a varias manzanas del Barrio Sur y generó un incendio. Bomberos trabajó en el lugar. No hubo heridos.