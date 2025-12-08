Conozca el calendario de cierre de cursos 2025 y de vacaciones 2026

Vacaciones de verano: más cortas y con más actividades educativas

Caggiani también señaló que las vacaciones de verano son “muy largas” y que está demostrado que esa extensión perjudica los aprendizajes, especialmente entre los estudiantes más pequeños. Por eso, ANEP evalúa fortalecer las actividades educativas de verano, ampliando:

el tradicional Verano Educativo de Primaria,

las propuestas de Febrero en Acción del Plan Ceibal,

e incorporando experiencias similares para Educación Media Básica.

Ante el planteo de las ATD, que piden dos semanas de descanso en julio, Caggiani fue claro: “Todos queremos más vacaciones”, dijo, pero advirtió que la distribución debe pensarse para minimizar el impacto sobre los aprendizajes y resguardar la salud y el bienestar de las comunidades educativas.

Cómo termina el año lectivo 2025

Mientras ANEP define el calendario 2026, el calendario actual ya establece cómo finalizan los cursos en 2025. Estos son los últimos días de clase para Inicial, Primaria, Secundaria y UTU:

Inicial y Primaria

Último día de clases: viernes 12 de diciembre

Actos de fin de curso: entre sábado 13 y martes 16 de diciembre

Educación Media Básica – Plan 2023 (EBI: 7°, 8° y 9°)

Fin de cursos: viernes 28 de noviembre

Acompañamiento Pedagógico Específico: del 1° al 12 de diciembre

Pruebas de acreditación: del 22 al 30 de diciembre

Ciclo Básico – Plan 2009

Fin de cursos: viernes 28 de noviembre

Otros planes de Educación Media Básica

Fin de cursos: viernes 5 de diciembre

Educación Media Superior (Bachillerato)

1.º de Bachillerato:

Último día de clase: 28 de noviembre Exámenes: 22 al 29 de diciembre

2.º y 3.º de Bachillerato: Último día de clase: 21 de noviembre

Plan 1994: Último día de clase: 5 de diciembre Exámenes: 15 al 19 de diciembre



