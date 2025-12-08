Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

Calendario

Conozca el calendario de cierre de cursos 2025 y de vacaciones 2026

Las clases terminarán el 12 de diciembre y comenzarán el 2 de marzo, Caggiani sostiene que las vacaciones de verano son "muy largas".

Calendario de cierre de cursos 2025 y de vacaciones en el 2026.

El Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP votará este martes el calendario lectivo para 2026 y, según adelantó su presidente, Pablo Caggiani, la propuesta apunta a comenzar las clases el lunes 2 de marzo y a reorganizar los períodos de descanso para “ganar algunos días efectivos de clase” sin dejar de incorporar más pausas a lo largo del año.

La idea central, explicó Caggiani en Arriba Gente (Canal 10), es mantener tres semanas de vacaciones distribuidas en el año:

  1. una semana en Turismo
  2. una semana en julio
  3. una semana en setiembre.

Hasta ahora, setiembre incluía solo tres días de receso, generalmente acompañados por evaluaciones en Secundaria. Sin embargo, el Codicen considera que ese esquema “ya no tiene mucho sentido”, sobre todo en la Educación Media Básica. “Ahí hay que dar un descanso a todos los actores de las comunidades educativas”, afirmó.

Vacaciones de verano: más cortas y con más actividades educativas

Caggiani también señaló que las vacaciones de verano son “muy largas” y que está demostrado que esa extensión perjudica los aprendizajes, especialmente entre los estudiantes más pequeños. Por eso, ANEP evalúa fortalecer las actividades educativas de verano, ampliando:

el tradicional Verano Educativo de Primaria,

las propuestas de Febrero en Acción del Plan Ceibal,

e incorporando experiencias similares para Educación Media Básica.

Ante el planteo de las ATD, que piden dos semanas de descanso en julio, Caggiani fue claro: “Todos queremos más vacaciones”, dijo, pero advirtió que la distribución debe pensarse para minimizar el impacto sobre los aprendizajes y resguardar la salud y el bienestar de las comunidades educativas.

Cómo termina el año lectivo 2025

Mientras ANEP define el calendario 2026, el calendario actual ya establece cómo finalizan los cursos en 2025. Estos son los últimos días de clase para Inicial, Primaria, Secundaria y UTU:

Inicial y Primaria

  • Último día de clases: viernes 12 de diciembre

  • Actos de fin de curso: entre sábado 13 y martes 16 de diciembre

Educación Media Básica – Plan 2023 (EBI: 7°, 8° y 9°)

  • Fin de cursos: viernes 28 de noviembre

  • Acompañamiento Pedagógico Específico: del 1° al 12 de diciembre

  • Pruebas de acreditación: del 22 al 30 de diciembre

Ciclo Básico – Plan 2009

  • Fin de cursos: viernes 28 de noviembre

Otros planes de Educación Media Básica

  • Fin de cursos: viernes 5 de diciembre

Educación Media Superior (Bachillerato)

1.º de Bachillerato:

    • Último día de clase: 28 de noviembre

    • Exámenes: 22 al 29 de diciembre

  • 2.º y 3.º de Bachillerato:

    • Último día de clase: 21 de noviembre

  • Plan 1994:

    • Último día de clase: 5 de diciembre

    • Exámenes: 15 al 19 de diciembre

