Gratuitas o con costo mínimo: MSP anunció que antes de fin de año estarán disponibles nuevas cirugías

“Vamos a incorporar la apendicectomía por vía laparoscópica, un procedimiento que los prestadores podían cobrar a los ciudadanos a precios muy elevados”, explicó Lustemberg. “Esto será regulado con una tasa accesible, lo que representa un paso importante hacia una salud más equitativa”, agregó. El cambio también alcanzará a los medicamentos anticoagulantes orales, de uso frecuente entre personas mayores para prevenir eventos vasculares. Hasta ahora, el costo mensual de estos tratamientos variaba entre 3.500 y 7.500 pesos, una cifra que resultaba inalcanzable para muchos jubilados. Con la intervención estatal, el precio se reducirá drásticamente a 200 o 250 pesos por mes.