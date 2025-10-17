Fue condenada una mujer de 72 años por matar al perro de su sobrino

Una mujer de 72 años que asesinó el pasado 8 de octubre, de varios disparos de arma de fuego, al perro de su sobrino, resultó condenada el pasado jueves 16 por la Justicia de Florida por tres delitos: violencia privada, daño y acometimiento con arma apropiada.
Cuando los funcionarios policiales concurrieron a una casa ubicada en calle Joaquín Suárez de la capital departamental de Florida, por una alerta de disparos de arma de fuego, en el lugar, tomaron conocimiento que, una mujer de 72 años, había efectuado disparos al perro de su sobrino, causando la muerte del animal.
De las actuaciones realizadas, entre ellas, una inspección en la casa de la señora, fue posible hallar un revólver calibre 22, tres vainas y cuatro cartuchos, y trabajaron allí funcionarios de Policía Científica para el relevamiento de la escena del hecho.
Mujer fue condenada por violencia privada, daño y acometimiento con arma apropiada
Elevado el informe correspondiente a las autoridades competentes, se desarrolló audiencia judicial el pasado 16 de octubre, donde el Juez actuante decretó su condena como autora penalmente responsable de un delito de violencia privada en concurrencia formal con un delito de daño y un delito de acometimiento con arma apropiada en régimen de reiteración real a la pena de 22 meses de prisión, en régimen de libertad a prueba.