Donald Trump | emergencia

Aterrizaje de emergencia

Helicóptero con Donald Trump y Melania a bordo sufrió un fallo en pleno vuelo

Debido a un problema hidráulico, el helicóptero del presidente de EEUU Donald Trump tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia durante visita a Reino Unido.

El helicóptero de Trump, Marine One, sufrió un desperfecto en Reino Unido.

El helicóptero de Donald y Melania Trump, el Marine One, experimentó un "problema hidráulico" en pleno vuelo este jueves cerca de Londres, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. El aparato, con la familia presidencial estadounidense a bordo, realizó un aterrizaje de emergencia inesperado en los últimos momentos de su visita de Estado al Reino Unido.

"Debido a un pequeño problema hidráulico, y por precaución, los pilotos -del Marine One- aterrizaron en un aeródromo local antes de llegar al aeropuerto de Stansted", indicó la vocera, explicando por qué se retrasó la partida del mandatario.

"El presidente y la primera dama abordaron sin problemas el helicóptero de apoyo", añadió.

Al reunirse con miembros de la familia real británica y el primer ministro Keir Starmer, los Trump viajaban una corta distancia en el Marine One desde la finca del jefe del Gobierno en Chequers hasta el aeropuerto de Stansted, donde les esperaba el Air Force One para regresar a Washington D.C., informaron desde la Casa Blanca.

FUENTE: RT en Español.

