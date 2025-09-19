El helicóptero de Donald y Melania Trump, el Marine One, experimentó un "problema hidráulico" en pleno vuelo este jueves cerca de Londres, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. El aparato, con la familia presidencial estadounidense a bordo, realizó un aterrizaje de emergencia inesperado en los últimos momentos de su visita de Estado al Reino Unido.
Aterrizaje de emergencia
Helicóptero con Donald Trump y Melania a bordo sufrió un fallo en pleno vuelo
