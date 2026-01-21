Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad hombre | moto | Florida

Cruzó con la barrera baja

Un hombre que iba en moto murió embestido por el tren en Florida

El hombre de 28 años que murió arrollado en las vías del Ferrocarril Central había cruzado con la barrera baja y alertas activas, según información preliminar.

Hombre en moto fue arrollado por el tren en Florida.

 C.W. 33 RADIO FLORIDA
Por Redacción Caras y Caretas

Un hombre de 28 años que se trasladaba en moto, murió embestido por el tren sobre las 00:25 del miércoles, en el cruce de la Avenida Artigas y la calle Julio Castro y la conexión con Juan Zorrilla de San Martín y Florencio Sánchez, entre los barrios Florida Blanca y Fernández Muras, a la altura del Molino Florida.

Detalles del fatal incidente en la ciudad de Florida

El individuo fue arrollado por el tren -que desplazaba de sur a norte con 26 vagones vacíos- cuando cruzaba la vía del Ferrocarril Central en su moto con la barrera baja, las luces de alerta encendidas y las señales sonoras activas, según un informe primario de la Policía local.

La Jefatura de Policía de Florida informó que "de las actuaciones y recolección de registros fílmicos, se pudo establecer que con los sistemas de señalización en correcto funcionamiento, en los cruces de la vía del tren, un motonetista cruzó pese a que las barreras estaban bajas y señalización lumínico-sonora activa, siendo embestido, tratándose de un hombre de 28 años de edad, quien resultó fallecido en el lugar".

En el lugar trabajaron funcionarios de Bomberos y de la Policía Científica, para hacer los peritajes correspondientes.

Comunicado de MTOP

Este miércoles, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) emitió un comunicado en el que “lamenta informar el fallecimiento de una persona en un accidente ferroviario”.

El accidente fatal ocurrió sobre las 00:25 horas, en el cruce a nivel de la calle Florencio Sánchez, ciudad de Florida, donde una persona en moto cruzó delante de la unidad de transporte ferroviario”, dice el comunicado.

Y agrega: “En el paso a nivel funcionaban correctamente la señal fono-luminosa y las barreras estaban activas. Los equipos de seguridad y autoridades realizan ahora las investigaciones correspondientes”.

“El MTOP transmite sus condolencias a la familia y amigos”, finaliza el comunicado.

