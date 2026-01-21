Un hombre que iba en moto murió embestido por el tren en Florida

Un hombre de 28 años que se trasladaba en moto, murió embestido por el tren sobre las 00:25 del miércoles, en el cruce de la Avenida Artigas y la calle Julio Castro y la conexión con Juan Zorrilla de San Martín y Florencio Sánchez, entre los barrios Florida Blanca y Fernández Muras, a la altura del Molino Florida.
Detalles del fatal incidente en la ciudad de Florida
El individuo fue arrollado por el tren -que desplazaba de sur a norte con 26 vagones vacíos- cuando cruzaba la vía del Ferrocarril Central en su moto con la barrera baja, las luces de alerta encendidas y las señales sonoras activas, según un informe primario de la Policía local.
La Jefatura de Policía de Florida informó que "de las actuaciones y recolección de registros fílmicos, se pudo establecer que con los sistemas de señalización en correcto funcionamiento, en los cruces de la vía del tren, un motonetista cruzó pese a que las barreras estaban bajas y señalización lumínico-sonora activa, siendo embestido, tratándose de un hombre de 28 años de edad, quien resultó fallecido en el lugar".
En el lugar trabajaron funcionarios de Bomberos y de la Policía Científica, para hacer los peritajes correspondientes.
Comunicado de MTOP
Este miércoles, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) emitió un comunicado en el que “lamenta informar el fallecimiento de una persona en un accidente ferroviario”.
“El accidente fatal ocurrió sobre las 00:25 horas, en el cruce a nivel de la calle Florencio Sánchez, ciudad de Florida, donde una persona en moto cruzó delante de la unidad de transporte ferroviario”, dice el comunicado.
Y agrega: “En el paso a nivel funcionaban correctamente la señal fono-luminosa y las barreras estaban activas. Los equipos de seguridad y autoridades realizan ahora las investigaciones correspondientes”.
“El MTOP transmite sus condolencias a la familia y amigos”, finaliza el comunicado.