Un hombre que iba en moto murió embestido por el tren en Florida

En el lugar trabajaron funcionarios de Bomberos y de la Policía Científica, para hacer los peritajes correspondientes.

Comunicado de MTOP

Este miércoles, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) emitió un comunicado en el que “lamenta informar el fallecimiento de una persona en un accidente ferroviario”.

“El accidente fatal ocurrió sobre las 00:25 horas, en el cruce a nivel de la calle Florencio Sánchez, ciudad de Florida, donde una persona en moto cruzó delante de la unidad de transporte ferroviario”, dice el comunicado.

Y agrega: “En el paso a nivel funcionaban correctamente la señal fono-luminosa y las barreras estaban activas. Los equipos de seguridad y autoridades realizan ahora las investigaciones correspondientes”.

“El MTOP transmite sus condolencias a la familia y amigos”, finaliza el comunicado.