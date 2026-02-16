Feriado de Carnaval arrancó con 5 fallecidos en las rutas nacionales

A unos 20 metros del automóvil, sobre la banquina, fue hallado el conductor de la moto, ya sin signos vitales. En un descampado cercano se encontraba la acompañante, también fallecida. Una ambulancia acudió al lugar y el médico actuante confirmó el fallecimiento de ambas personas.

El conductor del automóvil permanecía en el sitio al arribo de la Policía y se encontraba consciente. La prueba de espirometría practicada arrojó resultado positivo.

5 fallecidos en Salto

Luego en la madrugada del domingo, una camioneta en la que viajaban seis personas de una misma familia, volcó en el kilómetro 21/600 de la ruta 31, a la altura de la localidad salteña Colonia Garibaldi.

El vehículo era tripulado por un hombre de 71 años, cuyo diagnóstico primario fue "politraumatizado grave con pérdida de conocimiento”, por lo que fue trasladado al sanatorio CAMS. Su espirometría arrojó resultado negativo.

Como acompañante en el asiento delantero iba una mujer de 51 años, diagnosticada como “politraumatizada grave con pérdida de conocimiento”. En ese mismo asiento viajaba una niña de 8 años, que resultó “politraumatizada sin pérdida de conocimiento”.

Las peores consecuencias del siniestro ocurrieron en el asiento trasero del vehículo, donde no hubo sobrevivientes.

De acuerdo con el reporte allí viajaban dos mujeres; una de 79 años (hermana del conductor) y otra de 42 (nuera del conductor), junto a un hombre de 46 (hijo del conductor). Todos murieron en el lugar

Las pericias permitieron establecer que la camioneta circulaba de este a oeste entre Artigas y Salto y, por circunstancias aún no aclaradas, se salió de la calzada y volcó, “quedando en posición invertida con las cuatro ruedas hacia arriba, en sentido opuesto a su dirección de circulación”.

En el lugar se localizó una huella sobre la faja natural de su recorrido e “indicios del impacto en un alcantarillado” durante el trayecto, golpe, este último, que pudo haber agravado el vuelco.

La infortunada familia residía en Salto y regresaba de Artigas, a donde habían viajado para ver el desfile de carnaval.