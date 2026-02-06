Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Tacuarembó | hombre | condena

22 meses de prisión

Condenaron a un hombre en Tacuarembó por un ataque a balazos y estafas a barracas

Juzgado de Tacuarembó condenó a un hombre de 26 años por lesiones graves agravadas en reiteración real, tres delitos de estafa y por de porte de arma de fuego.

El delincuente atacó a balazos a un hombre en Tacuarembó el pasado 22 de enero.

Por Redacción Caras y Caretas

La condena de S.N.R.P., de 26 años, fue el resultado de una operación iniciada por la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Tacuarembó, ante un hecho ocurrido el pasado 22 de enero en calle Pugnalini de la capital departamental, donde un hombre de 35 años fue herido en una pierna por disparos de arma de fuego.

Los investigadores efectuaron la tarea de recolección y análisis de información permitiendo establecer que el ahora condenado, poseedor de antecedentes penales por homicidio y lesiones graves no sería ajeno al ilícito, siendo enterada Fiscalía Letrada de 2º Turno, que posteriormente diligenció el allanamiento a una casa ubicada en la calle 25 de Agosto, deteniéndose al sujeto e incautándole: sustancia estupefaciente pasta base, revólver calibre 38 y 6 municiones y 1 balanza de precisión.

Estafas a barracas

El individuo también era investigado por tres delitos de estafa, perpetrados a barracas dedicadas a la venta de materiales de construcción, que ocurrieron entre el 21 y 29 de octubre del pasado año 2025, delitos abordados también por la Dirección de Investigaciones y puestos a conocimiento de la Fiscalía Letrada de 2º Turno.

Mediante estratagemas, el hombre de 26 años efectuaba en forma telefónica la compra de productos por valores elevados, luego requería los números de cuenta de las empresas y finalmente remitía copia de comprobantes bancarios de pago que eran falsos.

La maniobra continuaba con el contrato de personas que concurrían en vehículos a esos comercios a efectos de levantar las mercaderías adquiridas. Tras no haber recibido dinero en sus cuentas, los comerciantes lo denunciaron.

Realizada la audiencia, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó de 5º Turno dispuso la condena de S.N.R.P., como autor penalmente responsable de: “1 delito de lesiones graves agravadas en reiteración real, con 3 delitos de estafa y 1 delito de porte de arma por reincidente en calidad de autor en grado consumado”, a cumplir la pena de 22 meses de prisión efectiva.

