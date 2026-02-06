Condenaron a un hombre en Tacuarembó por un ataque a balazos y estafas a barracas

Mediante estratagemas, el hombre de 26 años efectuaba en forma telefónica la compra de productos por valores elevados, luego requería los números de cuenta de las empresas y finalmente remitía copia de comprobantes bancarios de pago que eran falsos.

La maniobra continuaba con el contrato de personas que concurrían en vehículos a esos comercios a efectos de levantar las mercaderías adquiridas. Tras no haber recibido dinero en sus cuentas, los comerciantes lo denunciaron.

Realizada la audiencia, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó de 5º Turno dispuso la condena de S.N.R.P., como autor penalmente responsable de: “1 delito de lesiones graves agravadas en reiteración real, con 3 delitos de estafa y 1 delito de porte de arma por reincidente en calidad de autor en grado consumado”, a cumplir la pena de 22 meses de prisión efectiva.