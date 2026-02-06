La condena de S.N.R.P., de 26 años, fue el resultado de una operación iniciada por la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Tacuarembó, ante un hecho ocurrido el pasado 22 de enero en calle Pugnalini de la capital departamental, donde un hombre de 35 años fue herido en una pierna por disparos de arma de fuego.
22 meses de prisión
Condenaron a un hombre en Tacuarembó por un ataque a balazos y estafas a barracas
Juzgado de Tacuarembó condenó a un hombre de 26 años por lesiones graves agravadas en reiteración real, tres delitos de estafa y por de porte de arma de fuego.