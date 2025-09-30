Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales IPA | educación | actividades

Convocan a diferentes actividades

Estudiantes ocuparon el IPA en reclamo de mayor presupuesto para la educación

El gremio del IPA reclama mayor presupuesto para el CFE, becas y avances en la Universidad de la Educación, tras "promesas incumplidas".

Estudiantes ocuparon el IPA.

Foto: Maria Ines Hiriart/Focouy

 Foto: Maria Ines Hiriart/Focouy
Por Meri Parrado

El Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (Ceipa) resolvió ocupar este lunes la sede del IPA en Montevideo, en el marco del conflicto que atraviesa el movimiento estudiantil por la discusión presupuestal. La medida, informaron, se realiza “por un presupuesto digno, en contra del desmantelamiento de la educación”.

Según la plataforma de reivindicaciones a la que accedió Caras y Caretas, las principales razones de la ocupación refieren al incumplimiento de promesas y a las carencias acumuladas en el sistema educativo. “El movimiento estudiantil todo se encuentra en conflicto debido a todas las promesas incumplidas y las carencias que se vienen arrastrando en materia de condiciones edilicias, condiciones salariales, becas, etc.”, sostuvieron.

Uno de los puntos centrales señalados por los estudiantes es el presupuesto del Consejo de Formación en Educación (CFE), que en la propuesta oficial recibiría un 0,17% del Producto Bruto Interno, lo que equivale a 6 mil millones de pesos. De ese total, 5.200 millones estarían destinados únicamente a salarios, lo que deja un déficit anual de 400 millones de pesos y un monto insuficiente para infraestructura, becas y gestión. Como ejemplo, advirtieron que “no se llegan a cubrir ni siquiera el 10% de las solicitudes de becas”.

El gremio estudiantil también cuestiona la falta de avances en el proyecto de creación de la Universidad Nacional de Educación (UNED), sobre el cual los estudiantes habían reclamado participación. “Nos exigieron participación urgente en su momento y actualmente el proyecto se encuentra sin avances y frenado”, remarcaron.

Por último, el gremio reiteró su rechazó a la transformación educativa vigente, a la que califican de inconsulta y alejada de las verdaderas necesidades del sistema.

Actividades

Desde el Ceipa convocaron a sumarse a las actividades que realizarán en el marco de la ocupación. Guadalupe Dirón, una de las voceras del Ceipa, detalló a Caras y Caretas que realizarán una candombeada en el Instituto, a las 14 horas.

Además, informó que a las 16 horas llevarán a cabo una asablea "para decidir cómo continuar la lucha y discutir la plataforma reinvidactiva".

