El Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (Ceipa) resolvió ocupar este lunes la sede del IPA en Montevideo, en el marco del conflicto que atraviesa el movimiento estudiantil por la discusión presupuestal. La medida, informaron, se realiza “por un presupuesto digno, en contra del desmantelamiento de la educación”.
Estudiantes ocuparon el IPA en reclamo de mayor presupuesto para la educación
El gremio del IPA reclama mayor presupuesto para el CFE, becas y avances en la Universidad de la Educación, tras "promesas incumplidas".