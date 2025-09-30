Estudiantes ocuparon el IPA en reclamo de mayor presupuesto para la educación

El gremio estudiantil también cuestiona la falta de avances en el proyecto de creación de la Universidad Nacional de Educación (UNED), sobre el cual los estudiantes habían reclamado participación. “Nos exigieron participación urgente en su momento y actualmente el proyecto se encuentra sin avances y frenado”, remarcaron.

Por último, el gremio reiteró su rechazó a la transformación educativa vigente, a la que califican de inconsulta y alejada de las verdaderas necesidades del sistema.

Actividades

Desde el Ceipa convocaron a sumarse a las actividades que realizarán en el marco de la ocupación. Guadalupe Dirón, una de las voceras del Ceipa, detalló a Caras y Caretas que realizarán una candombeada en el Instituto, a las 14 horas.

Además, informó que a las 16 horas llevarán a cabo una asablea "para decidir cómo continuar la lucha y discutir la plataforma reinvidactiva".