Hospital Pereira Rossell sumó 16 salas de internación pediátrica: ¿qué ofrecen?

En rueda de prensa, la ministra de Salud Pública señaló que la iniciativa implicó una inversión de 100 millones de pesos destinada a recursos humanos, además de 3,7 millones de pesos para equipamiento.

De acuerdo a Lustemberg el objetivo de la obra realizada es que “cuando los niños requieran transitoriamente una internación, ellos y sus familias tengan las condiciones dignas de atención”. También destacó que la obra contempla mejoras para el personal sanitario, incluyendo nuevas salas destinadas a procedimientos de enfermería.

La secretaria de Estado vinculó la incorporación de estas unidades al Plan de Invierno que el Pereira Rossell desarrolla desde 1999 y destacó los resultados obtenidos en el seguimiento de pacientes pediátricos. En ese sentido, afirmó que durante el año pasado no se registraron fallecimientos por causas respiratorias en niños sin comorbilidades.

Asimismo, informó que se realizaron 600 visitas domiciliarias de seguimiento a 400 pacientes que habían recibido el alta médica y presentaban algún factor de riesgo.

Lustemberg sostuvo que las obras refuerzan la prioridad otorgada a la infancia y la adolescencia dentro del sistema público de salud. En esa línea, consideró que las mejoras en infraestructura hospitalaria son “indiscutiblemente algo muy bueno para la gente”.

El director del Hospital Pereira Rossell, Gustavo Giachetto, valoró que la obra se diseñó pensando en el confort de pacientes y sus familiares que, muchas veces, deben permanecer internados durante lapsos prolongados. En este sentido, destacó que, además de baños privados, las nuevas unidades tienen espacios para guardar efectos personales.