Cosse se solidarizó con Ana Juanche y calificó el atentado como "una amenaza cobarde"

En su cuenta de X, Cosse subrayó que “cuando la delincuencia es combatida y se siente perseguida, responde de la única manera que conoce: con violencia”.

En tal sentido, expresó su solidaridad con Juanche, “víctima de una amenaza cobarde que buscó amedrentarla”.

“Cuenta con el respaldo absoluto del gobierno, del sistema político y de toda la sociedad. No pasarán”, sentenció.

El respaldo del intendente

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, acotó que “el sistema carcelario y de rehabilitación es uno de nuestros mayores desafíos”. En tal sentido, dedicó unas palabras hacia Juanche: “Sin duda, tu formación y valentía son fundamentales para afrontar esta responsabilidad. Toda mi solidaridad y apoyo ante esta amenaza a tu familia y ante este atentado a la institucionalidad”.

En esta misma línea, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) expresó su “profunda preocupación por la reiteración de este tipo de hechos, que no solo afectan a las personas directamente involucradas, sino que buscan intimidar y debilitar el funcionamiento del Estado y sus instituciones”.

“La labor del INR es estratégica para el sistema de justicia y la garantía para el ejercicio de derechos de las personas privadas de libertad. La INDDHH mantiene una relación institucional sólida y permanente con dicha entidad, por lo que este episodio reviste especial alerta y genera total solidaridad ante lo sucedido”, sostiene el comunicado publicado en sus canales oficiales.