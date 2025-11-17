Hacete socio para acceder a este contenido

Política vicepresidenta |

Respaldo

Cosse se solidarizó con Ana Juanche y calificó el atentado como "una amenaza cobarde"

La vicepresidenta subrayó que “cuando la delincuencia es combatida y se siente perseguida, responde de la única manera que conoce: con violencia”.

La vicepresidenta, Carolina Cosse.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Primero fue el atentado contra el domicilio de la fiscal de Corte Mónica Ferrero; ahora le apuntan al Instituto Nacional de Rehabilitación y a su directora Ana Juanche. No es la primera vez que esta oficina del INR sufre un atentado. En 2024, dos personas dispararon contra el edificio y dejaron una carta dirigida para el entonces director Luis Mendoza.

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, se solidarizó en las últimas horas con Ana Juanche, directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), luego de que su sede fuera atacada en la madrugada de este domingo con disparos y con un mensaje hacia la jerarca.

En su cuenta de X, Cosse subrayó que “cuando la delincuencia es combatida y se siente perseguida, responde de la única manera que conoce: con violencia”.

En tal sentido, expresó su solidaridad con Juanche, “víctima de una amenaza cobarde que buscó amedrentarla”.

“Cuenta con el respaldo absoluto del gobierno, del sistema político y de toda la sociedad. No pasarán”, sentenció.

El respaldo del intendente

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, acotó que “el sistema carcelario y de rehabilitación es uno de nuestros mayores desafíos”. En tal sentido, dedicó unas palabras hacia Juanche: “Sin duda, tu formación y valentía son fundamentales para afrontar esta responsabilidad. Toda mi solidaridad y apoyo ante esta amenaza a tu familia y ante este atentado a la institucionalidad”.

En esta misma línea, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) expresó su “profunda preocupación por la reiteración de este tipo de hechos, que no solo afectan a las personas directamente involucradas, sino que buscan intimidar y debilitar el funcionamiento del Estado y sus instituciones”.

“La labor del INR es estratégica para el sistema de justicia y la garantía para el ejercicio de derechos de las personas privadas de libertad. La INDDHH mantiene una relación institucional sólida y permanente con dicha entidad, por lo que este episodio reviste especial alerta y genera total solidaridad ante lo sucedido”, sostiene el comunicado publicado en sus canales oficiales.

Temas

Dejá tu comentario

