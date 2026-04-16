Imputaron al chofer de Copsa por el vuelco fatal en 2023 que dejó una adolescente fallecida

El accidente dejó 12 heridos y conmoción en Maldonado

El vuelco ocurrió a la altura del kilómetro 93 de la ruta 9, cuando el ómnibus de Copsa transportaba a 34 pasajeros. De acuerdo con la investigación, la unidad circulaba de oeste a este cuando despistó, cruzó de senda y terminó volcando sobre la franja natural.

Como consecuencia del impacto, 12 personas sufrieron lesiones de distinta gravedad, mientras que una adolescente de 15 años perdió la vida en el lugar, hecho que generó gran conmoción pública en el departamento.

Desde Comunicación de Fiscalía señalaron que parte de los lesionados y la familia de la menor fallecida alcanzaron acuerdos reparatorios previos con el chofer y la empresa. Sin embargo, otras seis personas continuaron las acciones judiciales, lo que derivó en la reciente formalización del conductor.

La investigación seguirá adelante en los próximos meses para esclarecer completamente lo sucedido y definir futuras responsabilidades en torno a uno de los accidentes de tránsito más recordados de los últimos años en Maldonado.