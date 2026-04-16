Imputaron al chofer de Copsa por el vuelco fatal en 2023 que dejó una adolescente fallecida

La Justicia imputó al chofer de Copsa que conducía el ómnibus que volcó el 12 de enero de 2023 en Maldonado, siniestro que provocó la muerte de una adolescente de 15 años y dejó varios pasajeros lesionados.
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La formalización de la investigación fue dispuesta por cuatro delitos de lesiones graves culpables y dos delitos de lesiones personales culpables, según se informó oficialmente. El caso continúa en etapa investigativa mientras se determina la eventual responsabilidad penal del conductor en el accidente ocurrido en la ruta 9.
Como medidas cautelares, el imputado deberá fijar domicilio, entregar documentos de viaje, presentarse periódicamente en una seccional policial y tendrá prohibido salir del país durante 120 días.
El accidente dejó 12 heridos y conmoción en Maldonado
El vuelco ocurrió a la altura del kilómetro 93 de la ruta 9, cuando el ómnibus de Copsa transportaba a 34 pasajeros. De acuerdo con la investigación, la unidad circulaba de oeste a este cuando despistó, cruzó de senda y terminó volcando sobre la franja natural.
Como consecuencia del impacto, 12 personas sufrieron lesiones de distinta gravedad, mientras que una adolescente de 15 años perdió la vida en el lugar, hecho que generó gran conmoción pública en el departamento.
Desde Comunicación de Fiscalía señalaron que parte de los lesionados y la familia de la menor fallecida alcanzaron acuerdos reparatorios previos con el chofer y la empresa. Sin embargo, otras seis personas continuaron las acciones judiciales, lo que derivó en la reciente formalización del conductor.
La investigación seguirá adelante en los próximos meses para esclarecer completamente lo sucedido y definir futuras responsabilidades en torno a uno de los accidentes de tránsito más recordados de los últimos años en Maldonado.