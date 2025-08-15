Imputaron a siete personas por la explosión del cajero en Carrasco

Los delincuentes que llegaron a la sucursal eran tres. Fue próximo a las 5:00 de la mañana.

“Participaron en primera instancia, en actuación directa, tres individuos, que utilizaron un vehículo hurtado en nuestra ciudad”, señaló. Los indicios y la investigación permitieron detener a ocho personas.

“Se pudo lograr en el día de ayer la realización de diez allanamientos, en diferentes lugares de Montevideo. En primera instancia se detuvo a 11 personas, nueve masculinos y dos femeninas, de los cuales tres recuperaron la libertad. Las dos mujeres y seis hombres permanecen detenidos”, señaló Lotito. Tres son los que explotaron el cajero y los demás son parte de la organización.

La mayoría de los detenidos tiene antecedentes penales y “dos están vinculados a explosiones de cajeros pero del año 2020 en adelante”.

“En una semana fue desbaratado este grupo criminal”, resaltó y señaló que también “intentaron colocar estos billetes en algunos locales comerciales que no lograron su objetivo debido a la medida de seguridad”.

“Esta sucursal, como las demás del país, cuenta con el sistema de entintado de billetes”, recordó el jefe de Policía.

En los allanamientos incautaron un vehículo marca Fiat con manchas de tinta en la parte trasera y lateral, 22 teléfonos celulares, dos tarjetas bancarias, seis frascos de vidrio con sustancia vegetal (cogollo), ropas varias utilizadas en diferentes casinos, un notebook y dos libretas de circulación.