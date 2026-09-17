"Un empujón": Cancela destacó que los $40 millones permitirán avanzar con una obra en Salto

Ante este escenario, la ampliación edilicia permitirá generar nuevos espacios para acompañar esa expansión. Cancela explicó que la Universidad ya había destinado parte de sus recursos al proyecto, pero que faltaban unos $40 millones para completar el financiamiento necesario.

“Con este empujón sabemos que para el año que viene podemos comenzar esas obras”, señaló el rector, quien destacó que se trata de una infraestructura que resulta necesaria frente al crecimiento de la comunidad universitaria en el departamento.

Una obra que comenzaría en 2027

Los $40 millones no forman parte del presupuesto habitual de la Udelar, sino que llegarán por una vía específica, la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. La Universidad ya había reservado parte de sus recursos para la obra, pero necesitaba completar el financiamiento para poder avanzar con el proyecto.

Aunque todavía resta completar las diferentes etapas administrativas y técnicas, Cancela estimó que las obras podrían comenzar durante 2027 y finalizar en 2028.

El rector explicó que ahora comienza el proceso de definición de los planos y posteriormente deberán cumplirse las etapas de licitación y ejecución de la obra.

“Tenemos la necesidad detectada, sabemos la tipología, pero ahora recién se empieza el proceso exacto de la definición”, explicó.

La nueva infraestructura se incorporará al proceso de expansión que la Udelar viene desarrollando desde hace más de 15 años a través de un plan de obras de mediano y largo plazo.

El crecimiento de la Udelar en el interior

Cancela destacó que el desarrollo de infraestructura universitaria no se limita a Salto. El plan de obras de la Udelar ha permitido durante los últimos años generar nuevos espacios y desarrollar edificios vinculados a distintas áreas de la institución.

Entre los proyectos realizados en Montevideo mencionó la Facultad de Información y Comunicación (FIC) y el aulario ubicado junto a esa institución.

En el caso de Salto, el nuevo proyecto permitirá acompañar una expansión de la matrícula que, según las proyecciones universitarias, continuará durante los próximos años.

Para Cancela, el aporte de $40 millones constituye una oportunidad concreta para avanzar con una obra que ya estaba identificada dentro de las necesidades de infraestructura de la Universidad.

El rector también explicó que la Udelar continúa trabajando en su plan de obras para los próximos años, tanto para Montevideo como para el interior, en función del crecimiento de la institución y de la demanda de nuevos espacios educativos.