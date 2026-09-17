Antel alcanza las 900 radiobases 5G y aumenta 20% los ingresos del Antel Arena

Antel inauguró su stand en la Expo Prado, en una actividad que tuvo como protagonistas los avances en conectividad y el crecimiento del Antel Arena. La propuesta de la empresa para esta edición está centrada en el entretenimiento, tanto a través de contenidos digitales como de espectáculos presenciales.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Durante la ceremonia, el presidente de Antel, Alejandro Paz, anunció que la empresa alcanzó las 900 radiobases de tecnología 5G instaladas en distintos puntos del país. Destacó que la compañía continúa fortaleciendo su infraestructura y adelantó que el próximo objetivo es avanzar hacia el 5G standalone y el desarrollo de nuevos servicios asociados a esta tecnología.
En materia de fibra óptica, Paz recordó que en junio se completó la cobertura de todos los pueblos de más de 1.000 habitantes. Antes de fin de año, Antel prevé conectar las localidades de más de 500 habitantes que aún no cuentan con el servicio, entre ellas Agraciada, Capilla del Sauce, Gallinal, Grecco, Lagos del Norte y Garibaldi.
Crecimiento del Antel Arena
El presidente de Antel también destacó los resultados del Antel Arena, cuya gestión pasó en enero a manos de ITC, subsidiaria de la empresa. Según informó, el complejo registró un 20% de aumento en sus ingresos respecto de 2025, mientras que la cantidad de espectáculos creció 10%.
La venta de entradas también aumentó más de 20% en comparación con el mismo período del año anterior. Entre las acciones implementadas se encuentran promociones y beneficios de 2x1 para clientes de Antel, además de un mayor vínculo con productores y artistas nacionales.
El stand de la empresa incorpora una experiencia interactiva con espejos, pantallas y sensores, además de la presencia de Arenito, mascota del Antel Arena, y los robots Sintax y Praxis de ITC.