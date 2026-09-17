Antel alcanza las 900 radiobases 5G y aumenta 20% los ingresos del Antel Arena

Crecimiento del Antel Arena

El presidente de Antel también destacó los resultados del Antel Arena, cuya gestión pasó en enero a manos de ITC, subsidiaria de la empresa. Según informó, el complejo registró un 20% de aumento en sus ingresos respecto de 2025, mientras que la cantidad de espectáculos creció 10%.

La venta de entradas también aumentó más de 20% en comparación con el mismo período del año anterior. Entre las acciones implementadas se encuentran promociones y beneficios de 2x1 para clientes de Antel, además de un mayor vínculo con productores y artistas nacionales.

El stand de la empresa incorpora una experiencia interactiva con espejos, pantallas y sensores, además de la presencia de Arenito, mascota del Antel Arena, y los robots Sintax y Praxis de ITC.